Manchester City es declarado culpable de irregularidades financieras; el club está ‘sorprendido’

El Manchester City tiene hasta el 2 de octubre para apelar la resolución de la comisión independiente de la Premier League. (Foto: EFE/ Imagen generada con IA Gemini)

La Premier League confirmó la culpabilidad del Manchester City en presuntas irregularidades financieras. El procedimiento se relaciona con operaciones realizadas durante nueve temporadas.

El Manchester City fue acusado en febrero de 2023, pero fue hasta ahora que la comisión independiente determinó que el club era culpable de los cargos relacionados con violaciones a las reglas financieras.

Tras la resolución, el club inglés rechazó el fallo y aseguró que mantiene su postura de inocencia, por lo cual apelará la decisión al considerar que existen errores en la resolución de la comisión.

¿Por qué acusan al Manchester City de irregularidades financieras?

El origen del caso se remonta a noviembre de 2018, cuando el medio alemán Der Spiegel publicó documentos financieros filtrados relacionados con el Manchester City. A partir de esa información, la Premier League abrió una investigación sobre posibles infracciones cometidas entre 2009 y 2018.

Después de varios años de indagatorias, la liga presentó formalmente sus acusaciones en febrero de 2023 y remitió el caso a una comisión independiente, que finalmente encontró culpable al club.

Según la conclusión, el Manchester City es culpable de llevar a cabo contratos adulterados con determinadas empresas para inflar sus ingresos y reducir sus costes, presentar cuentas inexactas y ocultar sus finanzas a los organismos del futbol. También incumplió los límites financieros de la Premier League y la UEFA, así como sus obligaciones de cooperación y de actuar de buena fe con la máxima lealtad hacia la competición.

La liga también afirma que el club utilizó contratos con algunas empresas de Emiratos Árabes Unidos que formaban parte de un esquema mediante el cual esas compañías solo cubrían una parte de los acuerdos, mientras que el resto del dinero era aportado por el mismo fondo de inversión propietario del equipo.

El Manchester City podría ser sancionado desde una amonestación hasta ser expulsado de la Premier League tras romper las reglas financieras de la competición. (Fotografía. AP)

Este mecanismo habría permitido que el Manchester City registrara gastos operativos menores a los que realmente tenía. La Premier League sostiene que el objetivo era incrementar artificialmente los beneficios del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras durante el periodo analizado.

La comisión independiente determinó que las cuentas presentadas por el Manchester City no reflejaban su situación financiera real y que esta información habría impedido que los organismos deportivos conocieran el verdadero estado de las finanzas del equipo.

La resolución también señala que, si el club hubiera presentado sus cuentas reales, habría incumplido de manera significativa tanto las reglas de control económico de la Premier League como las de la UEFA.

Otro punto que aparece en el fallo es la cooperación del Manchester City con las autoridades. La Premier League sostiene que el club realizó esfuerzos para retrasar o frustrar la investigación, por lo que la resolución también encontró responsabilidad en los cargos relacionados con su obligación de colaborar y actuar de buena fe durante el procedimiento.

¿Qué dijo el Manchester City tras las acusaciones de la Premier League?

El Manchester City rechazó la resolución de la comisión independiente y adelantó que recurrirá el fallo. El club calificó la decisión como “decepcionante y sorprendente” y sostuvo que es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League.

En su comunicado, los Citizens señalaron que cuentan con elementos para defender su posición y que llevarán el caso a las instancias correspondientes. También cuestionaron la resolución de la comisión al considerar que contiene errores y que no ofrece una base suficientemente sólida.

El Manchester City añadió que ha respetado el debido proceso durante los ocho años que ha durado el procedimiento y que continuará actuando dentro de los mecanismos legales y regulatorios disponibles.

Antes de que la Premier League confirmara oficialmente la resolución, Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City, ya había hablado sobre el proceso y defendido la posición del club.

El Manchester City afirma que el club es inocente. (Foto: EFE) (ADAM VAUGHAN/EFE)

El directivo señaló que la institución confiaba en demostrar su inocencia y explicó que no podía revelar todos los elementos de su defensa debido a la confidencialidad del procedimiento.

“Hay muchas cosas que me gustaría poder compartir con ustedes para ayudarles a comprender por qué confiamos tanto en nuestra posición. Pero la estricta confidencialidad del proceso legal y nuestra determinación de respetarlo significan que no puedo hacerlo en este momento”, dijo Al Mubarak.

Ahora, los Citizens deberán presentar su apelación antes de que venza el plazo establecido. El Manchester City tiene hasta el 2 de octubre de 2026 para recurrir la resolución.

¿Cuál podría ser la sanción para el Manchester City?

La resolución de culpabilidad no representa todavía el castigo definitivo para el Manchester City. La comisión independiente deberá determinar cuál es la sanción que corresponde por las infracciones acreditadas durante el procedimiento.

Las reglas de la Premier League contemplan distintas posibilidades. Entre ellas se encuentran una amonestación, una multa económica, la deducción de puntos, el descenso de categoría e incluso la expulsión de la competición. Por ahora, no existe una sanción definida.

Con información de EFE.