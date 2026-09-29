Andrea Chávez evita mencionar a Pérez Cuéllar tras perder encuesta de Morena

Andrea Chávez perdió la encuesta de Morena en Chihuahua, por lo que ya no será candidata de Morena en el estado. (Cuartoscuro).

La senadora con licencia, Andrea Chávez, aseguró que seguirá recorriendo el estado de Chihuahua, luego de que perdiera la encuesta para encabezar la coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación (4T) y futura candidatura a la gubernatura de Chihuahua.

Al salir del World Trade Center, en medio de una porra de sus simpatizantes, la legisladora afirmó que desea contribuir a acabar con el ‘PRIAN’ en la demarcación.

“De momento, decirles que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo tiene a un soldado en una servidora y debemos terminar con esos 100 años del PRIAN en el estado de Chihuahua y lo vamos a conseguir”, expresó tras darse a conocer el anuncio.

Al igual que Tatiana Clouthier, cuando la prensa le preguntó a Chávez si respaldaba al ganador de la contienda, Cruz Pérez Cuellar, la morenista afirmó que está con el movimiento de la Cuarta Transformación, con la presidenta y con el pueblo de Chihuahua.

“Yo respaldo a todos los chihuahuenses que me abrieron sus puertas y también a los que abrieron la posibilidad de acompañar otros esfuerzos, tienen que estar tranquilos, contentos porque el movimiento de la 4T tiene largo aliento en el estado de Chihuahua”, explicó.

Morena designa a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador en Chihuahua

Morena informó que Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, será el coordinador de defensa de la 4T en Chihuahua.

El funcionario de Morena ahora se perfilará como candidato a la gubernatura de Chihuahua, con la esperanza de lográr una transición y vencer al PAN, tras el gobierno de Maru Campos.

La dirigencia de Morena admitió que las encuestas fueron reñidas en Chihuahua; sin embargo, expresó que existen las condiciones para sacar al PAN del poder, por lo que subrayó la importante la unidad y que estos procesos no dividan a la 4T.

El alcalde de Ciudad Juárez reconoció a Andrea Chávez y dijo que fue una competidora muy dura. Finalmente, abogó por la unidad dentro del movimiento.