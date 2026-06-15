Maru Campos responde críticas de Andrea Chávez por no asistir a eventos públicos: ‘No se necesita ir’

Maru Campos respondió a las críticas de la morenista Andrea Chávez, quien busca suceder a la gobernadora panista en Chihuahua.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, respondió a las críticas de Andréa Chávez, senadora con licencia de Morena, y afirmó que no necesita asistir al Palacio de Gobierno para seguir trabajando en beneficio del estado.

“Estamos a un año y meses de terminar el gobierno (...) no necesita venir uno a Palacio de Gobierno para seguir trabajando. Mañana o pasado mañana vamos a Delicias a entregar equipo de seguridad pública porque estamos muy comprometidos para combatir las incidencias delictivas, la inseguridad”, explicó en entrevista con medios de comunicación.

La respuesta llega después de que Andrea Chávez denunciara que la mandataria acumulaba dos semanas sin asistir a reuniones de seguridad ni a eventos públicos.

“No somos un gobierno de la muerte, como lo tenemos en el gobierno federal”, aseguró Campos.

“He estado trabajando muy duro con los secretarios del gobierno del estado desarrollando esta agenda que tenemos de la vida y la familia, muy específicamente con el secretario de Salud, el de Hacienda y de Obras Públicas para ver la infraestructura para este año”, agregó la mandataria estatal.

Maru Campos se vio envuelta en el centro de una fuerte controversia tras un operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio en el estado, donde presuntamente participaron agentes de inteligencia estadounidenses sin conocimiento del gobierno federal.

La panista argumentó que la indagatoria de la FGR, por presuntamente violar la Ley de Seguridad Nacional, se trataba en realidad de una persecución política.

Andrea Chávez lanza críticas contra Maru Campos

Andrea Chávez, quien busca contender en 2027 por la gubernatura de Chihuahua, aseguró en un video compartido en redes sociales que Maru Campos ha mantenido al estado como una de las entidades más violentas del país y pidió que dejara su cargo.

“Desde hace dos semanas, Chihuahua no tiene gobernadora. Tras su fallida gira por medios de comunicación, y tras negarse a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) por violar la Constitución, Maru Campos no ha pisado su oficina, no se ha presentado a las reuniones de la Mesa de Seguridad, no ha asistido a ningún evento y ni ha hecho ninguna declaración”, afirmó.

La morenista expresó que Campos debería dejar la gubernatura y dijo que “la situación es ya insostenible”.

“Si la gobernadora, que por cierto cobra tres veces más que la presidenta, está cansada, no puede o ya no le interesa estar frente al gobierno del estado, debe solicitar licencia al Congreso para que este elija de manera inmediata a quien la sustituya”, declaró.

Andrea Chávez pidió licencia al Senado en abril para buscar la candidatura a la gubernatura de la entidad, pues explicó que quiere estar al 100 por ciento con el estado, algo incompatible con las labores que debía realizar en el legislativo.

“En este momento nos encontramos en un tiempo estelar en el estado de Chihuahua con la posibilidad de generar una alternancia hacia el progresismo, hacia un proyecto de derechos, hacia un proyecto por la gente que está sumida en la pobreza”, afirmó Chávez el día que anunció sus intenciones de contender.