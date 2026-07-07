‘Eres el mayor motivo para construir un mundo mejor’: Andrea Chávez celebra nacimiento de su hijo, Emiliano

“Bienvenido, Emiliano, te amamos”, así fue como Andrea Chávez, senadora de Morena con licencia, reveló que dio a luz la noche del lunes 6 de julio.

La funcionaria y pareja de Emil Kamar, que busca la candidatura de Morena para la gubernatura de Chihuahua, presentó una fotografía en la que mostró las manos de su bebé recién nacido.

“Tú eres el mayor motivo para construir un mundo mejor”, escribió Andrea Chávez en redes sociales, sin dar más detalles acerca de su estado de salud o recuperación.

Por ahora, se desconoce cómo participará Andrea Chávez en el proceso interno de Morena por la candidatura para Chihuahua en las elecciones de 2027; sin embargo, en días recientes hizo comentarios en contra de la gobernadora, Maru Campos, así como planes y propuestas para el estado al que busca entrar Morena.

¿Qué propone Andrea Chávez para Chihuahua en 2027?

En días recientes, Andrea Chávez propuso optimizar el gasto en seguridad, luego de denunciar que la Torre Centinela significó un gasto de 2 mil millones de pesos.

La funcionaria asegura que, pese a los índices de inseguridad, pronto comenzará la “primavera chihuahuense”.

El pasado 28 de junio se presentó en una asamblea por la defensa de la soberanía en la colonia Hacienda de las Torres Universidad, donde dio a conocer los avances de la 4T.

Además, ha compartido videos en compañía de ciudadanos, quienes exigen mejoras en materia de seguridad.

Con ello, se ha pronunciado en contra de los ‘ataques’ en redes sociales, asociando a los usuarios que se pronuncian en su contra como ‘bots’ del PRIAN, ya que “son imaginarios y solo sirven para complacer el ego de quienes tienen sus días contados en el estado de Chihuahua”.

La encuesta de El Financiero coloca a Andrea Chávez como la favorita para ganar las elecciones de Chihuahua en 2027, en caso de que sea elegida como la candidata de Morena tras el proceso interno.