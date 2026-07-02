Abuchean a diputada de Morena cuando veía el México vs. Ecuador: ¿Quién es ‘Tere’ Guerra Ochoa?

Teresa 'Tere' Guerra fue abucheada en un local mientras veía el partido de México vs. Ecuador.

Al grito de ¡“Fuera Morena”! María Teresa ‘Tere’ Guerra Ochoa, diputada local de la 4T en Sinaloa, fue recibida por ciudadanos en Culiacán durante el partido de México contra Ecuador el martes 30 de junio.

Videos en redes sociales muestran cómo ella les responde que no a sus abucheos y se marcha del lugar junto con sus acompañantes.

Aunque todo había quedado como un supuesto reclamo ciudadano, María Teresa Guerra Ochoa calificó los hechos como una “irregularidad extrema”, ya que los gritos que se viralizaron venían de la mesa donde estaba el esposo de Elizabeth Montoya, diputada local de Movimiento Ciudadano.

Además de reclamar los gritos, denunció que la mesa de donde venían los gritos tenía personal de seguridad armado, lo que consideró como “una violación grave”.

La diputada local de Morena en Sinaloa explicó que las escoltas están asignadas a Elizabeth Montoya y se pagan con recursos públicos; sin embargo, estaban con su esposo.

“Yo respeto la diversidad y la pluralidad. Y no me hubiese generado absolutamente ninguna incomodidad ni asombro que hubiese sido algo espontáneo y ciudadano”, declaró María Teresa Guerra Ochoa en rueda de prensa.

Reveló que el dueño del local la llamó preocupado, ya que no quería que se politizara su espacio, y denunció que la familia de Elizabeth Montoya afectaron al local al apropiarse del espacio.

Finalmente, explicó que la diputada Elizabeth Montoya le pidió que permitiera que su esposo le explicara la situación, pero ella se negó ya que considera que no hay nada que explicar y consideró los hechos como una agresión, pese a que las legisladoras se conocen y ese día María Teresa Guerra había saludado coordialmente al hombre.

¿Quién es María Teresa Guerra Ochoa?

Nacida el 15 de septiembre de 1958 en Culiacán, Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa es diputada local de Morena, y aspirante a gobernadora del estado junto con Omar López Campos, suplente de Enrique Inzunza.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cuenta además con un doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de México y un posdoctorado de la Universidad de Arizona y el National Law Center for America Free Trade.

Su trayectoria política comenzó como diputada local en Sinaloa en 1998, y estuvo a cargo de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa de 2021 a 2024.

Buena parte de su trayectoria la ha dedicado a la academia, esto como profesora investigadora en el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa y como profesora de doctorado en la misma institución.

Fue investigadora nacional en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 1991 a 2008, además de que es autora y coautora de 15 libros y más de 50 artículos académicos sobre temas jurídicos.

Como abogada, se dedica principalmente a la materia laboral y el derecho social, con experiencia en el Derecho de amparo.

Actualmente es presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso de Sinaloa, además de comentarista y analista política en medios de comunicación locales.