Huracán ‘Polo’ toca tierra en BCS: Trayectoria ACTUALIZADA y qué municipios están en alerta

El huracán 'Polo' impactó en las costas de México, luego de una semana de desarrollo en las costas del Océano Pacífico.

El huracán ‘Polo’, de categoría 2, tocó tierra la madrugada de este martes 29 de septiembre en las costas de Comondú, Baja California Sur.

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el centro del huracán ‘Polo’ tocó tierra alrededor de las 0:00 horas, con rachas de viento máximas de 205 kilómetros por hora y un desplazamiento de 20 kilómetros por hora hacia el nor-noreste.

La Coordinación Nacional de Protección Civil llamó a la ciudadanía a permanecer bajo resguardo absoluto y evitar salir durante el paso del ojo del huracán ‘Polo’ por Baja California Sur, “ya que el periodo de aparente calma puede ser seguido por el retorno repentino de vientos intensos”.

Las principales recomendaciones son quedarse en casa o refugios temporales hasta que las autoridades determinen que hay condiciones seguras para salir a las calles. Además, piden atender en todo momento las indicaciones de Protección Civil e informarse únicamente mediante canales oficiales.

Huracán ‘Polo’: Este es el nivel de alerta por cada municipio

Para la noche de este lunes, estos son los municipios en alerta por lluvias intensas, inundaciones y fuertes rachas de viento derivado del huracán ‘Polo’:

Alerta Roja , peligro muy alto: Comondú y Loreto, en Baja California Sur .

, peligro muy alto: Comondú y Loreto, en . Alerta Naranja , peligro alto: Mulegé, La Paz y Los Cabos, en Baja California Sur .

, peligro alto: Mulegé, La Paz y Los Cabos, en . Alerta Amarilla , peligro medio: Álamos, Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto, en Sonora .

, peligro medio: Álamos, Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto, en . Alerta Verde , peligro bajo: Ensenada, Mexicali, Tijuana y Playas de Rosarito, en Baja California . Caborca, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y General Plutarco Elías Calles, en Sonora , y Ahome, Angostura, Badiraguato, Choix, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa, en Sinaloa .

, peligro bajo: Ensenada, Mexicali, Tijuana y Playas de Rosarito, en . Caborca, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y General Plutarco Elías Calles, en , y Ahome, Angostura, Badiraguato, Choix, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa, en . Alerta Azul, peligro muy bajo: centro, este, norte y noreste de Sonora, además del suroeste y oeste de Chihuahua.

Trayectoria ACTUALIZADA del huracán ‘Polo’: ¿Cómo se desarrollará tras tocar tierra en México?

El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que también alertó por la tormenta tropical ‘Rachel’, dio a conocer la trayectoria del huracán ‘Polo’ tras su ingreso a tierra: