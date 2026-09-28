¿Se rompe Morena? Guadalupe Chavira pide a Ariadna Montiel y Citlalli Hernández conciliación

La senadora de Morena, Guadalupe Chavira, cuestionó a Ariadna Montiel y a Citlalli Hernández por la designación de coordinadores del partido. (Cuartoscuro).

La senadora Guadalupe Chavira advirtió que Morena corre el riesgo de sufrir una ruptura interna de cara a los próximos procesos electorales si no se establece de inmediato una mesa de conciliación política conducida por liderazgos clave del partido.

“Si no hacen una mesa política, Ariadna (Montiel) y Citlalli (Hernández), van a quebrar al movimiento”, señaló la legisladora durante una conversación informal en el marco de la presentación de las Coordinaciones Estatales de la Defensa de la Transformación de Morena.

Chavira criticó severamente el desarrollo del proceso de selección interna en diversas entidades federativas, apuntando a una falta de oficio político por parte de la dirigencia.

De acuerdo con la senadora, tanto a la líder de Morena, Ariadna Montiel Reyes, como Citlalli Hernández Mora, les hace falta “tantito sentido común” para procesar las designaciones locales sin generar un desgaste innecesario en las bases del partido.

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, y Ariadna Montiel Reyes, presidenta de Morena, conversan durante el evento de designación de coordinadores estatales para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena. (Cuartoscuro). (Camila Ayala Benabib)

Chavira alerta de pérdidas importantes de Morena en 2027

La congresista detalló que el descontento provocado por la opacidad y los resultados de las encuestas internas no es un hecho aislado, sino un fenómeno recurrente que ya afecta a estados clave como Sonora, Michoacán, Zacatecas, Nuevo León y Baja California Sur.

Chavira alertó que, de no corregirse el rumbo, la falta de cohesión interna podría derivar en la pérdida de importantes elecciones de 2027.

Las morenistas sostuvieron una postura de unidad institucional. Tanto Ariadna Montiel como Citlalli Hernández defendieron públicamente la legalidad, validez y transparencia de los métodos de selección interna.

Ambas lideresas han rechazado de manera tajante las versiones de una supuesta rivalidad o distanciamiento entre ellas, asegurando de forma reiterada que no existe una ruptura en la conducción del movimiento rumbo a los comicios de 2027.