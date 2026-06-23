Pérez Cuéllar, aspirante a gobernar Chihuahua, niega que EU lo investigue: ‘Tengo mi visa, no hay nada’

Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez y aspirante a la gubernatura de Chihuahua por Morena, aseguró que no existe ningún señalamiento en su contra por parte de Estados Unidos y afirmó que mantiene vigentes sus documentos para cruzar la frontera.

Al ser cuestionado sobre rumores, Cruz Pérez Cuéllar rechazó versiones sobre una supuesta investigación por supuestos nexos con el crimen organizado y negó que enfrente algún tipo de restricción para ingresar a Estados Unidos.

Por esta razón, el morenista afirmó que cuenta con su visa vigente y otros programas de acceso rápido como Global Entry, los cuales, dijo, requieren revisiones adicionales por parte del vecino del norte.

“Tengo mi visa, tengo mi Global Entry y mi Express. No hay ningún tipo de señalamientos, no hay nada”, sostuvo.

Incluso, el aspirante de Morena al Gobierno de Chihuahua explicó que utilizó dichos documentos recientemente para cruzar la frontera, por lo que descartó cualquier problema. “Hace tres semanas la usé y hace dos meses también lo documentamos”, señaló.

El alcalde con licencia consideró que los señalamientos forman parte de la disputa política rumbo a la sucesión gubernamental de Chihuahua y lamentó que se pretenda generalizar acusaciones contra integrantes de Morena.

“Entiendo que es parte de la dinámica. Lamentable que ahora, si alguna persona tiene un problema, quiera señalar a todos los de Morena o a todos los de otros partidos políticos”, comentó.

Cruz Pérez Cuéllar confía en Morena y se dice arriba en las encuestas

Sobre la competencia interna de Morena rumbo a la candidatura a la gubernatura de Chihuahua, Pérez Cuéllar aseguró que la mayoría de los sondeos lo colocan por encima de la senadora con licencia Andrea Chávez, aunque reconoció que existen algunas mediciones donde ella aparece al frente.

“De todas las encuestas, en la gran mayoría salgo yo arriba; en algunas sale ella arriba, pero en la gran mayoría nosotros estamos arriba”, afirmó.

Asimismo, rechazó tener dudas sobre la imparcialidad del proceso interno y expresó su confianza en la dirigencia nacional de Morena: “Confío plenamente en la presidenta nacional, Ariadna Montiel, y confío plenamente en Citlalli”.

Cuestionado sobre si aceptará el resultado de las encuestas internas, respondió: “Eso será. Gane o no gane... pero voy a ganar”.

Pérez Cuéllar descarta utilizar discurso contra Maru Campos para ganar en Chihuahua

Pérez Cuéllar descartó que una eventual campaña rumbo a la gubernatura se centre en exigir cárcel para la gobernadora panista Maru Campos o en revivir casos de administraciones pasadas.

“No, no, no”, respondió cuando fue cuestionado si su discurso incluiría demandas de castigo contra la mandataria estatal.

En cambio, sostuvo que los chihuahuenses demandan resultados y una mayor coordinación entre el gobierno estatal y la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La gente lo que quiere son obras, quiere transformación, quiere un plan que verdaderamente funcione”, afirmó.

El morenista acusó que durante los últimos años ha existido un “divorcio” entre el Gobierno de Chihuahua y el Gobierno de México, situación que, dijo, ha frenado el desarrollo de la entidad.

“Tenemos que acabar con ese divorcio del Gobierno de Chihuahua con el Gobierno de México. Eso no le conviene a nuestro estado. Es estancamiento, es deterioro, es falta de inversión”, concluyó.