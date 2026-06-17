‘No existe’ juicio político contra Maru Campos: ‘Está en lo político, no en el jurídico’, dice su abogado

Roberto Gil Zuarth, abogado de Maru Campos, aseguró este miércoles 17 de junio que el juicio político promovido en contra de la gobernadora de Chihuahua “jurídicamente no existe”, debido a que la denuncia no cumplió con los requisitos legales establecidos para su trámite.

El panista explicó, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que el procedimiento fue desechado porque quienes lo promovieron no ratificaron la demanda dentro del plazo que marca la ley para abrir un juicio político contra Maru Campos.

“Procesalmente, el juicio político formalmente no existe, y también nos estamos encargando nosotros de darle seguimiento”, señaló.

Además, Gil Zuarth sostuvo que se trata de un asunto que permanece en el terreno político, pero no en el jurídico. “Me parece que está en el contexto político, no en el contexto jurídico-procesal, como lo anunció la presidenta de la Mesa Directiva”, afirmó.

El abogado también explicó que la denuncia quedó sin efectos debido a que no se cumplió con una formalidad esencial del procedimiento. “Ese juicio político quedó desechado en virtud de que no se cumplió con la forma esencial, que es que quien promueve ratifique, dentro de un plazo específico, su presentación”, indicó.

Según Gil Zuarth, al no haberse realizado dicha ratificación, el procedimiento carece de validez legal. “Eso no sucedió y, en consecuencia, hoy, en este momento, el juicio político jurídicamente no existe”, concluyó.

¿Por qué Morena propuso un juicio político contra Maru Campos?

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, había promovido el juicio político contra la gobernadora María Eugenia Campos para quitarle el fuero tras acusarla de ‘violar’ la soberanía nacional.

“Vamos a plantear el juicio político y lo vamos a acompañar de la movilización social, no politizamos el tema, al contrario, desde el primer día se planteó un informe que no ha llegado”, declaró en aquella ocasión la dirigente de Morena.

Ariadna Montiel reiteró que este procedimiento fue solicitado contra la gobernadora de Chihuahua por facilitar el intervencionismo extranjero, luego de que se diera a conocer que agentes de la CIA presuntamente colaboraban para dicho estado.

Incluso reiteró que existen en Chihuahua muchos pendientes en materia de seguridad y aseguró que la gobernadora Maru Campos es de los mandatarios que menos acuden a las Mesas para la Construcción de la Paz.