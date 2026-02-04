‘No decidirá un senador’: Cruz Pérez responde a Adán Augusto por candidatear a Andrea Chávez en Chihuahua

Cruz Pérez Cuéllar sería otro de los aspirantes de Morena a la gubernatura de Chihuahua.

Tras dejar la coordinación de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López aseguró que Andrea Chávez será gobernadora en Chihuahua, palabras que no cayeron bien en las principales figuras de la 4T en el estado.

Cruz Pérez Cuéllar, alcalde morenista de Ciudad Juárez, aseguró este miércoles 4 de febrero que la gente es quien decidirá al próximo Gobierno de Chihuahua, y no se decide a las y los candidatos desde las esferas más altas de Morena.

“En Chihuahua mandamos los chihuahuenses, aquí el pueblo manda y la gente es la que va a decidir. No va a decidir un senador que ni siquiera vota en Chihuahua”, respondió Pérez Cuéllar a medios de comunicación.

Al ser cuestionado sobre los dichos de Adán Augusto López tras dejar la coordinación de Morena, quien mencionó que en Chihuahua hace falta un buen gobierno, y que este será el de Andrea Chávez, el alcalde de Ciudad Juárez coincidió en que “hace falta un buen gobierno”; sin embargo, negó que sea él quien elija a la o el próximo candidato de Morena para la gubernatura de la entidad actualmente administrada por Maru Campos.

“Por eso digo, sí hace falta un buen gobierno en Chihuahua, pero en Chihuahua mandamos los chihuahuenses, no un senador de fuera”, reiteró Pérez Cuéllar.

Cruz Pérez éllar y Andrea Chávez han manifestado su interés en la candidatura de Morena para las elecciones gubernamentales de Chihuahua en 2027, con el objetivo de ganar uno de los últimos bastiones del PAN en el norte del país; sin embargo, aún no hay un proceso interno establecido para la selección de candidatos.

Es posible que a lo largo de las próximas semanas se den a conocer más detalles sobre el proceso interno de Morena de cara a las elecciones de 2027.

Mientras, Adán Augusto quedará como uno de los principales responsables de la estructura de Morena para las elecciones, y en Guerrero confirmaron que fortalecerá las labores territoriales del partido, sin involucrarse en temas electorales.