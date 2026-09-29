Miami critica invitación de Trump a Putin para la cumbre del G20: ‘Es un hombre que lanzó una guerra’

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, cuestionó la invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, al mandatario ruso, Vladímir Putin, a la cumbre del G20 que se celebrará en diciembre en este condado, al considerar que su presencia contradice los valores de una comunidad formada en gran parte por migrantes que huyeron de regímenes autoritarios.

“Ser anfitriones del G20 es una oportunidad para mostrar lo que representa nuestra comunidad: apertura, oportunidades y libertad. Precisamente por eso, la invitación extendida a Vladímir Putin es tan profundamente preocupante”, señaló Levine Cava en un comunicado.

La cumbre se llevará a cabo los días 14 y 15 de diciembre en el complejo del mandatario, el Trump National Doral Miami.

“Nuestro condado fue construido por personas que huyeron de dictadores. Familias cubanas, venezolanas, nicaragüenses, haitianas y ucranianas llegaron aquí porque los tiranos les quitaron sus hogares, encarcelaron a sus seres queridos y silenciaron sus voces. Durante generaciones, Miami-Dade ha sido un lugar donde los sobrevivientes de gobiernos autoritarios finalmente pudieron hablar libremente”, agregó la política demócrata.

Trump invitó al presidente ruso, Vladímir Putin, a la cumbre de líderes del G20 que se celebrará en diciembre en el sur de Florida, donde el mandatario estadounidense será el anfitrión de la reunión, a la que también está previsto que asista el presidente chino, Xi Jinping.

Levine Cava calificó de contradicción “extender la alfombra roja a un hombre que lanzó una guerra no provocada contra una democracia soberana, que ha bombardeado ciudades, centrales eléctricas y edificios de apartamentos ucranianos durante más de cuatro años, y que enfrenta una orden de arresto internacional por la deportación de niños ucranianos”.

La mandataria dijo que “la diplomacia importa, y poner fin a esta guerra importa. Pero el diálogo no requiere celebración, y existe una diferencia entre negociar con un agresor y darle un lugar de honor en una comunidad de exiliados”.