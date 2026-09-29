Bettyna Salazar, ‘Olga Sana’, recibe nuevo diagnóstico de cáncer: ‘Me someteré a una mastectomía’

A pesar de las noticias, Bettyna Salazar aseguró que está preparada para todo lo que viene. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

La actriz Bettyna Salazar, conocida por su personaje ‘Olga Sana’, volvió a ser diagnosticada con cáncer de mama. Esta es la segunda ocasión en que la comediante se enfrenta a la enfermedad.

Antes de compartir esta noticia, la conductora de televisión explicó que se sometió a una biopsia luego de encontrar una pequeña protuberancia en su seno izquierdo. Tras los análisis, se confirmó el resultado.

Bettyna Salazar ya había sido diagnosticada con cáncer hace 11 años. Después de someterse a quimioterapia y una mastectomía, logró superar la enfermedad, por lo que, antes de conocer los resultados, afirmó estar lista para enfrentar nuevamente esta situación.

¿Cómo le detectaron cáncer a Bettyna Salazar, ‘Olga Sana’, por segunda ocasión?

La actriz compartió que acudió a su revisión de rutina; sin embargo, los médicos encontraron “una pequeña bolita en el seno izquierdo”, motivo por el cual le realizaron una biopsia.

Mayo Clinic explica que este es un procedimiento a través del cual se extrae una muestra de tejido o de células del cuerpo para analizarla en el laboratorio y determinar si se trata o no de cáncer.

A seis días del estudio, ‘Olga Sana’ compartió que el resultado de la biopsia fue positivo; sin embargo, afirmó que no todo es negativo, ya que el tumor fue encontrado a tiempo, lo que es vital para combatir el cáncer con mayor rapidez.

“El resultado de la biopsia dio positivo a cáncer, pero dentro de todo, tenemos una buena noticia: estamos a tiempo”, comentó la actriz en su comunicado, en el cual también explicó cuáles son los pasos a seguir.

¿Qué dijo Bettyna Salazar del nuevo diagnóstico?

Bettyna Salazar compartió que se encuentra tranquila con el diagnóstico, debido a que el cáncer de mama fue detectado a tiempo, e indicó que, por ahora, deberá someterse a una cirugía como parte del tratamiento contra la enfermedad.

“Voy a someterme, nuevamente, a una mastectomía. Estoy muy segura de que voy a salir bien de esta nueva prueba (...) Tengo mucha fe, mucha fuerza, mucho ánimo y, sobre todo, muchísimo cariño”, afirmó.

La mastectomía es una cirugía que se realiza para extirpar una parte o la totalidad del seno, una operación que se suele llevar a cabo en casos de cáncer de mama, ya sea como primera opción o después de la quimioterapia, de acuerdo con MedlinePlus.

Durante la cirugía se puede extirpar la piel de la mama y el pezón, o los ganglios, dependiendo del cáncer, el tamaño del tumor, el tamaño de la mama y las partes que estén afectadas.

Aunque no en todos los casos de cáncer de mama se realiza una mastectomía, este procedimiento es recomendado en casos en los que hay un riesgo muy alto de desarrollar la enfermedad, de acuerdo con MedlinePlus.

El portal especializado en salud añade que, independientemente de la cirugía de mama que se elija, es posible que se necesiten otros tratamientos, como quimioterapia y radioterapia.

La actriz indicó que hasta este momento no tiene una fecha para la cirugía, pero en cuanto reciba más detalles los compartirá con sus fans, a quienes les agradeció por las muestras de apoyo.

¿Cómo fue la primera vez que Bettyna Salazar fue diagnosticada con cáncer?

Bettyna Salazar recordó, en una entrevista con Vivalavi, que la primera vez que descubrió que tenía una protuberancia extraña en uno de sus senos ocurrió durante un espectáculo que estaba ofreciendo.

“Estaba a punto de dar un show y veo que viene un señor, me da su tarjeta porque quería un show particular, me da su tarjeta, la guardo y es cuando siento la bola”, comentó y aseguró que esta había crecido con demasiada rapidez.

“Fue de la noche a la mañana, era una bola muy grande, como del tamaño de un limón”, comentó. Al notar que la protuberancia estaba creciendo, acudió al médico, donde le hicieron una mastectomía y tomaron muestras para analizarlas.

Los resultados indicaron inicialmente que su tumor no era cancerígeno, pero, al ser demasiado grande, le recomendaron operarse. Fue hasta que salió de la cirugía cuando le informaron que sí era cáncer.

Tras ello, Bettyna Salazar se sometió a una mastectomía, quimioterapia y continuó con un tratamiento tomado, pero logró sobreponerse a la enfermedad; no obstante, volvió a ser diagnosticada recientemente.

“Cuando cumplí 10 años estaba muy contenta, porque me dijeron que a los 10 años baja la probabilidad, es por eso que digo: ¿por qué regresó? Pero seguramente es para otra enseñanza”, dijo en entrevista con Televisa.