Jenna Fischer, de ‘The Office’, fue diagnosticada con cáncer: ‘Si hubiera esperado, las cosas serían peores’

“Nunca pensé que haría un anuncio como este, pero aquí estamos”: Jenna Fischer, emblemática actriz de Pam Beesley en The Office (2005), ha anunciado este 8 de octubre que fue diagnosticada con cáncer.

La intérprete estadounidense de 50 años publicó en Instagram un mensaje de concientización sobre el cáncer y cómo hace unos meses recibió un diagnóstico.

¿Qué tipo de cáncer tiene Jenna Fischer?

Jenna Fischer, quien es originaria de Indiana, Estados Unidos, explicó que en diciembre de 2023 le detectaron un tipo de cáncer de mama muy agresivo, desde entonces ha recibido varios tratamientos:

Operación: una tumorectomía para extirpar el tumor, el cual no se había extendido; debido a la agresividad de la enfermedad, complementaron con quimioterapia y radioterapia, para evitar que regresara.

Quimioterapia: 12 rondas semanales que comenzó en febrero de 2024.

Radioterapia: tres semanas de radioterapia en junio.

Tratamiento con infusiones de Herceptin.

Una dosis diaria de Tamoxifeno

Jenna Fischer y John Krasinski en The Office (2005). (Foto: IMDb).

La actriz relató que todo comenzó en octubre del año pasado, cuando publicó una foto suya donde se le veía lista para una mamografía de rutina, sin embargo, recibió resultados no concluyentes sobre su tejido mamario, así que le hicieron una ecografía mamaria.

“Encontraron algo en mi pecho izquierdo. Se ordenó una biopsia. Entonces, el 1 de diciembre de 2023, me enteré de que tenía cáncer de mama triple positivo en estadio 1″, explica en su mensaje.

El Instituto Nacional del Cáncer describe que este tipo de cáncer de mama se caracteriza porque tienen en su superficie receptores de estrógeno, receptores de progesterona y cantidades mayores que las normales de receptores HER2.

La intérprete de Pam Beesley describió su proceso: “Perdí el pelo durante la quimioterapia, pero gracias a unas estupendas pelucas y sombreros con pelo (que mi familia llamaba cariñosamente Wigats) he podido esperar hasta ahora para revelar todo lo que me ha pasado”.

¿Cuál es el estado de salud de Jenna Fischer?

“Me he librado del cáncer. Quería una foto mía con mi pixie con parches, feliz y sana, para acompañar esta noticia... Me alegra decir que me encuentro estupendamente”, mencionó, aunque precisó que seguirá con tratamientos para mantenerse así.

Jenna Fischer Jenna Fischer contó su proceso con el cáncer de mama.

Jenna decidió hacer este anuncio debido a que octubre es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama e hizo un llamado a realizarse mamografías anuales y pedir a un médico que realice pruebas de riesgo y detección adicionales.

“Mi tumor era tan pequeño que no podía palparse en un examen físico. Si hubiera esperado seis meses más, las cosas podrían haber sido mucho peores. Podría haberse extendido... De repente, todo en tu vida gira en torno a una cosa: luchar contra el cáncer”, agregó.

La actriz agradeció a todas las personas que la han apoyado: amistades, equipo médico y de enfermería, así como a sobrevivientes de cáncer que compartieron con ella sus historias, “extrañas que ahora son hermanas”; incluso a quienes no estaban enterados: “Necesitaba espacios y personas que no me consideraran una enferma de cáncer”.

Jenna dedicó una mención especial a su mejor amiga, la actriz Angela Kinsey (Angela Martin en The Office): “Me protegió y abogó por mí. Durante mucho tiempo, fue la única persona de mi lugar de trabajo que lo sabía. Cuando perdí el pelo, llevaba sombreros a nuestras reuniones de trabajo para no ser la única”.

Asimismo, la intérprete dio las gracias a su marido, el actor Lee Kirk, quien estuvo a su lado en todo momento: “Sabía que era un buen partido cuando me casé con él. Y tenía razón”.

Jenna Fischer agradeció Angela Kinsey, su mejor amiga. (Foto: @msjennafischer).

¿Quién es Jenna Fischer?

Jenna Fischer nació el 7 de marzo de 1974, estuvo casada con James Gunn y desde 2010 contrajo matrimonio con Lee Kirk, con quien tiene dos hijos.

La actriz y productora es reconocida por papeles como: