Fiscalía pide a Grecia Quiroz que entregue teléfonos de Carlos Manzo: ‘Podría llegarse al arresto’

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, recibió un segundo requerimiento para entregar teléfonos de Carlos Manzo o podría ser sancionada con otras medidas.

El vicefiscal Israel Vega Rodríguez anunció medidas de apremio contra Grecia Quiroz si no entrega los teléfonos de Carlos Manzo, y adelantó que se agotan nuevas líneas de investigación por supuesto financiamiento del crimen organizado al Movimiento del sombrero.

El vicefiscal explicó que ya se giró el segundo requerimiento para la presidenta Grecia Quiroz, para que presente ante la Fiscalía los celulares del exalcalde, pero de no hacerlo podrían tomarse medidas de apremio como ser requerida con fuerza pública o ser arrestada.

“En cuanto a la ciudadana Grecia Quiroz, se envió el segundo requerimiento conforme lo establece la ley para la aportación de los teléfonos celulares, ya con medidas de apremio correspondientes, pero si persiste, lo de no querer entregar los celulares, va escalando el nivel de la medida de apremio, pudiendo llegar hasta el arresto”, comentó el vicefiscal.

Además, Vega Rodríguez comentó también que, tras la detención de personajes como El Brilloso y El Vikingo, también se agotan otras líneas de investigación, como el financiamiento de grupos delictivos al Movimiento del Sombrero.

“Estamos agotando todas las líneas de investigación, la parte financiera a razón de lo que es la detención de El Brilloso y cada uno de los diferentes actores vinculados al caso, el estudio financiero se está haciendo de manera coordinada con las diversas corporaciones, con la Unidad de Inteligencia Financiera”, declaró el vicefiscal.

Según declaraciones del vicefiscal, las indagatorias están orientadas a “el agotamiento de cualquier vínculo” con un grupo delictivo u objetivos criminales.

Dentro de las investigaciones de parte de la Fiscalía en el caso Carlos Manzo se han detenido 35 personas, entre estos, personas allegadas al Movimiento del sombrero, como es el caso de Samuel N, El Macas y presuntos objetivos criminales del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 en el Festival de las Velas, un evento público en Uruapan que se lleva a cabo en las conmemoraciones de Día de Muertos.

En ocasiones pasadas, Grecia Quiroz pidió a las autoridades que revisaran los teléfonos de Carlos Manzo en su presencia y que no se los llevaran a otro lugar, con el fin de evitar que el contenido de los dispositivos fuera modificado.

Juan Manzo, hermano del exalcalde, ha cuestionado la falta de colaboración de Quiroz al no entregar los teléfonos celulares de su esposo para integrarlos a la investigación del homicidio y también afirmó que Manzo le mostró información relevante en su celular días antes del atentado, por lo que consideró que habría recibido amenazas.