Excomisionado Renato Sales relata traslado secreto de ‘El Chapo’ como en ‘La Captura’: ‘Se iba a volver a fugar’

Renato Sales era Comisionado de Seguridad cuando ocurrió la tercera detención de 'El Chapo', episodio que se retrata en 'La Captura'. (Foto: Cuartoscuro/Cortesía Netflix)

La película La Captura de Netflix recrea uno de los episodios más conocidos de la historia reciente de México: la tercera detención de Joaquín Guzmán Loera en enero de 2016.

Sin embargo, la película sobre ‘El Chapo’ cuenta brevemente el traslado del narcotraficante una vez fue detenido.

Renato Sales Heredia, quien en ese momento se desempeñaba como comisionado nacional de Seguridad, relató detalles de la operación posterior y del traslado secreto de Guzmán Loera del penal del Altiplano a Ciudad Juárez, momento en el cual le advirtieron que “podía fugarse” otra vez.

Renato Sales Heredia concedió una entrevista a Saskia Niño de Rivera para hablar sobre la detención de 'El Chapo'. (Foto: Cuartoscuro) (Fotógrafo Especial)

¿Qué dijo Renato Sales sobre el arresto de ‘El Chapo’ y la película ‘La Captura’?

Renato Sales Heredia aseguró que la esencia de la película La Captura es la correcta, pues se centra en la labor de los dos elementos de seguridad que mantuvieron custodiado al narcotraficante mexicano.

“Tuvimos dos policías que se comportaron bajo la norma, pero para México fue algo heróico. No aceptaron y pensaron, solucionaron el problema, en cualquier momento los atacaban por tratar de rescatarlo”, contó en una entrevista para Saskia Niño de Rivera.

Meses después de la aprehensión, Renato Sales aseguró que recibió información que todo apuntaba a una posible nueva fuga desde el penal del Altiplano, donde se encontraba recluido.

“Es que no podíamos tener un punto ciego, se iba a volver a fugar. Podía hacer cualquier cosa, debíamos cerrar todas las oportunidades, esa fue la razón por la cual nos lo llevamos a Juárez, era pura piedra, no había una sola edificación a 5 kilómetros a la redonda”, agregó.

Además, la cercanía con la frontera estadounidense permitía una mayor coordinación con autoridades de ese país en caso de extradición o de que ocurriera algún motín o fuga.

El traslado se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad. El propio Sales acompañó a Guzmán en el avión y, según relató, ni siquiera reveló al resto de su equipo cuál sería la misión.

“No le podía decira a nadie y arriesgarme a que se filtrara. Los cité al otro día en el hangar, cuando llegaron les di la noticia, antes les quité los celulares (...) en el momento en que no hubo escapada, peleas, motines o ataques, supe que lo logramos”, añadió.

Después de que ‘El Chapo’ llegó a Juárez, Sales Heredia visitaba el sitio cada semana para revisar los sistemas, filtros y procedimientos de seguridad.

¿De qué trata ‘La Captura’, película sobre ‘El Chapo’?

La Captura es una película de Netflix inspirada en hechos reales y centrada en la detención definitiva de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ocurrida el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa.

A diferencia de otras producciones que han contado la historia desde la perspectiva del narcotraficante, la cinta dirigida por Chava Cartas sigue a dos policías federales, Arturo Carmona y Héctor Rosales, quienes realizan un patrullaje aparentemente rutinario.

Los agentes terminan frente a Guzmán después de detener un automóvil reportado como robado. A partir de ese momento deben decidir cómo actuar mientras enfrentan la posibilidad de recibir una importante cantidad de dinero a cambio de dejarlo escapar.

La película de Netflix se basa en la historia real, aunque también utiliza elementos de ficción para construir el thriller policial.

'La captura' es la nueva película de Netflix sobre 'El Chapo' Guzmán. (Foto: Cortesía Netflix)

¿Quién es Renato Sales Heredia?

Renato Sales Heredia es un abogado y funcionario mexicano con una trayectoria de varias décadas en instituciones relacionadas con la seguridad. Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana; posteriormente cursó una maestría en Filosofía en la UNAM, además de estudios especializados en Derecho Constitucional, Ciencia Política y Derecho Penal en España.

Su carrera en el servicio público incluye distintos cargos en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Fue coordinador de asesores, subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos y subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales. Posteriormente, en 2009, fue nombrado procurador General de Justicia de Campeche, cargo que ocupó hasta 2013.

En 2013 llegó a la Procuraduría General de la República como subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. Un año después fue designado como titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro, desde donde estuvo al frente de las acciones del gobierno federal relacionadas con este delito.

Su relación con el caso de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán se volvió especialmente relevante cuando, en agosto de 2015, fue nombrado Comisionado Nacional de Seguridad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ocupó ese puesto hasta noviembre de 2018 y estuvo al frente de la dependencia cuando el capo fue recapturado el 8 de enero de 2016.

Además de su carrera en el ámbito jurídico y de seguridad, Sales Heredia ha desarrollado una faceta relacionada con la literatura. Es autor de los libros de poesía Ejecutorias y Para que partan los pájaros, así como del volumen de ensayos La vida desnuda de los enemigos. También ha colaborado en revistas y periódicos y ha impartido clases de Derecho Penal.