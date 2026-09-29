Carlos Torres, el exesposo de Marina de Pilar que fue parte del PAN y es acusado por nexos con ‘La Mayiza’

Carlos Torres Torres buscó la presidencia municipal de Tijuana con el PAN.

De diputado panista a funcionario acusado de beneficiar al Cártel de Sinaloa, Carlos Alberto Torres Torres fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos nexos con ‘La Mayiza’.

El exesposo de Marina del Pilar Ávila fue señalado como un operador político que presuntamente usó su influencia para facilitar las actividades en Baja California de ‘La Mayiza’, facción del Cártel de Sinaloa perteneciente a la familia de Isamel ‘El Mayo’ Zambada.

Carlos Torres habría brindado protección a los delincuentes de la intervención de las autoridades locales y del Gobierno Federal, por lo que las autoridades de EU le revocaron la visa en mayo del año pasado.

¿Cuál es la trayectoria política de Carlos Torres?

Nacido el 18 de noviembre de 1975, Carlos Torres es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), donde también estudió una maestría en participación política y acción ciudadana.

Fue catedrático en la Facultad de Economía de la UABC y profesor en Ciencias Políticas entre 2005 y 2006.

Sin embargo, su carrera política comenzó más de 10 años antes, cuando se sumó a las filas del PAN en 1994 como miembro activo y consejero nacional.

Durante su paso por el partido blanquiazul fue secretario estatal juvenil, coordinador general de la secretaría nacional de acción juvenil, presidente de Juventudes Democráticas Cristianas de América Latina y coordinador nacional del programa Líderes en Campaña.

Todo ese proceso le permitió volverse diputado federal suplente entre 2003 y 2006, así como diputado federal entre 2006 y 2009.

Un año más tarde buscó la presidencia municipal de Tijuana, pero perdió contra Carlos Bustamante.

Entonces, entre 2011 y 2012 entró a la recta final del gobierno de José Guadalupe Osuna Millán como delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social.

Tras años de ‘silencio’ político, Carlos Torres Torres se volvió a poner la camiseta del PAN, ahora como diputado local entre 2016 y 2019, años en los que hubo polémicas debido a que votó a favor de la reforma con la que Jaime Bonilla buscaba ampliar su gestión como gobernador, lo que le valió que lo expulsaran del PAN.

El ‘chapulineo’ de Carlos Torres a Morena

En 2019, Carlos Torres se casó con Marina del Pilar Ávila, que entonces era la alcaldesa de Mexicali. Ahí arrancó una nueva etapa de su carrera bajo el gobierno estatal de Morena.

Sin un cargo confirmado, Torres Torres se convirtió en colaborador del Estado sin sueldo, lo que le permitía asistir a eventos públicos donde estuviera su esposa.

El año pasado, las polémicas lo alcanzaron cuando circularon las primeras versiones de que Estados Unidos le retiró la visa junto con su esposa.

Además, en octubre del año pasado se anunció su divorcio con Marina del Pilar Ávila en medio de las acusaciones.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de recibir pagos mensuales de Pedro Ariel Mendivil, director de Seguridad de Mexicali, fruto de sobornos de Juan José Félix ‘El Ruso’, jefe de plaza de ‘La Mayiza’.

En dicha trama de corrupción también está relacionado Luis Alfonso Torres, hermano del exesposo de Marina del Pilar Ávila, quien recibía el dinero y presuntamente lo blanqueaba en empresas fantasma y campañas políticas.

Debido a la polémica, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó el bloqueo de cuentas de Carlos Torres y el inicio de una investigación relacionada con sus supuestos vínculos con el narco.

La UIF admitió que “se identificaron, entre algunos de los sujetos, operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras”.