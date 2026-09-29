‘Le di un beso y me fui’: Así fue la inesperada despedida de Otto Sirgo y con su esposa Maleni Morales

Durante sus últimos años de vida, Otto Sirgo tuvo que aprender a convivir con una silla vacía. La ausencia de Maleni Morales aparecía en el comedor, en el espacio que ocupaba en la cama y hasta cuando encontraba algo en redes sociales que quería mostrarle. Su esposa y compañera durante 47 años de matrimonio murió en noviembre de 2020 y dejó al actor frente a una pérdida que permaneció presente en su vida.

La muerte del actor de ‘Rosa Salvaje’ y ‘Lazos de amor’ ocurrida este martes 29 de septiembre a los 79 años, también recuperó uno de los episodios más dolorosos de su vida.

En enero de 2021, pocas semanas después de perder a su esposa, Sirgo conversó con Mara Patricia Castañeda sobre esos días. Recordó el rápido deterioro de la salud de Maleni, el temor que ella sintió durante su última noche hospitalizada y un beso acompañado de un breve abrazo antes de que él regresara a casa con la idea de verla nuevamente a la mañana siguiente.

¿Cómo fue la última vez que Otto Sirgo vio a su esposa Maleni Morales?

Otto Sirgo explicó que el deterioro de salud su esposa ocurrió en cuestión de días. Primero se sintió débil, después presentó mareos y, al tercer día, la familia decidió llevarla al hospital. Para el actor, nada hacía pensar que estaba a punto de perderla.

La noche previa a su muerte, Maleni permaneció en el hospital acompañada por su hija Valerie. Antes de que Otto regresara a casa, su esposa le confesó uno de sus mayores temores: “Papito, me da mucho miedo que pase algo feo y que yo esté sola”.

El actor intentó tranquilizarla y le aseguró que su familia permanecería a su lado: “Tú no estás sola y no vas a estar sola nunca. Aquí estamos todos”.

Sirgo no sabía que aquella sería su última conversación con ella. Su intención era descansar unas horas, levantarse alrededor de las 7:30 u 8:00 de la mañana y regresar al hospital para pasar el día junto a Maleni.

Antes de marcharse ocurrió su última despedida: “Le di un beso, nos dimos un medio abracito y me fui. Esa fue la despedida”, recordó.

Casi al amanecer, Valerie llamó desde el hospital para comunicarle que su madre había muerto. Sirgo admitió que la noticia lo tomó “totalmente desprevenido”, pues nunca contempló que la situación pudiera terminar de manera tan repentina.

¿Qué enfermedades padeció la actriz Maleni Morales, esposa de Otto Sirgo?

Maleni Morales enfrentó distintos problemas de salud antes de su muerte. De acuerdo con el relato de Otto Sirgo, primero le detectaron un tumor en un riñón, que fue extirpado mediante una intervención quirúrgica. Tiempo después apareció otro problema en el pulmón y los estudios confirmaron la presencia de un tumor.

La actriz recibió quimioterapia y radioterapia, además de un tratamiento de inmunoterapia que tuvo que suspender debido a los efectos secundarios que le dificultaban comer. Pese al diagnóstico, Sirgo aseguró que los resultados médicos parecían favorables.

“Todo iba bien dentro de lo que cabe. Se hacían los exámenes y todo salía bien”, explicó. Incluso recordó que el oncólogo le mostró uno de los últimos estudios y le dijo: “Mira, Otto, ya no hay nada”.

Sin embargo, la salud de Maleni cambió rápidamente. Cuando fue hospitalizada, un médico mostró a Sirgo imágenes de los pulmones de su esposa y le explicó que el cáncer se había extendido. El actor reconoció que, en ese momento, no comprendió la gravedad de lo que el especialista intentaba comunicarle.

La pérdida marcó profundamente al actor. Semanas después todavía describía la ausencia de Maleni como el “síndrome de la silla vacía”, una sensación que aparecía en distintos momentos de su vida cotidiana: “Veo algo en Facebook y digo: ‘Le tengo que enseñar a Maleni’ [...] Vas al comedor y ya no está, su espacio de la cama, los recuerdos”.

Maleni Morales también desarrolló una trayectoria propia como actriz. Debutó en las telenovelas con Los ricos también lloran en 1979 y posteriormente formó parte de producciones como Rosa salvaje, donde coincidió con Otto Sirgo, La pícara soñadora, Luz Clarita, Alguna vez tendremos alas, Camila y Apuesta por un amor. Además, participó en programas como Papá soltero y Mujer, casos de la vida real, antes de alejarse paulatinamente de la actuación.

¿Quién fue Otto Sirgo y cuáles fueron sus principales telenovelas?

Otto Sirgo Haller nació el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, dentro de una familia vinculada con la actuación. Fue hijo del actor Otto Sirgo Prieto y de la actriz mexicana Magda Haller.

Su llegada profesional a la actuación ocurrió después de abandonar sus estudios de ingeniería y concluir una carrera relacionada con la administración de empresas turísticas.

Cuando decidió dedicarse definitivamente al espectáculo, su madre le entregó una lista de productores de cine, teatro y televisión que conocía. Otto Sirgo consiguió sus primeras oportunidades casi de inmediato y, posteriormente, Ernesto Alonso le dio un pequeño personaje en una telenovela.

A lo largo de más de cinco décadas construyó una extensa carrera en televisión, cine y teatro. Entre las producciones por las que es recordado se encuentran Alcanzar una estrella II, Lazos de amor, Por un beso, Niña amada mía y Rosa salvaje, esta última protagonizada por Verónica Castro.

Además de actuar, Sirgo desarrolló una faceta como director de televisión y teatro. Su interés por dirigir comenzó desde los primeros años de su carrera y tuvo una de sus primeras oportunidades en Canal Once.

Durante sus últimos años, Otto Sirgo enfrentó diversos problemas de salud. El actor habló sobre afectaciones en los bronquios relacionadas con el tabaquismo y, en 2022, se sometió a una cirugía de cataratas que le permitió recuperar la visión.

En 2025 también reveló que tenía problemas de equilibrio, al grado de rechazar una obra de teatro porque no se sentía seguro para realizar algunas escenas. Sirgo murió este martes 29 de septiembre de 2026, a los 79 años; hasta el momento, no se dio a conocer la causa de su fallecimiento.