Caso Ayotzinapa: ¿Cuáles son las cuatro nuevas líneas de investigación de la FGR?

La FGR y el Gobierno de México sostienen que la investigación del caso Ayotzinapa permanece abierta.

A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gobierno de México informaron sobre cuatro nuevas líneas de investigación que buscan aportar elementos para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Durante la presentación de los avances del caso, Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la Unidad de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, y Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), detallaron los nuevos trabajos.

La FGR señaló que estas líneas surgieron a partir de una revisión de las actuaciones y evidencias existentes, incluyendo información telefónica y otros elementos que, de acuerdo con las autoridades, no habían sido investigados suficientemente.

1. Identifican 17 nuevos objetivos en el caso Ayotzinapa

La primera línea de investigación está relacionada con el análisis de comunicaciones y los vínculos establecidos entre diferentes personas durante los hechos.

De acuerdo con la información presentada por las autoridades, se identificaron 17 nuevos objetivos de investigación, así como posibles vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias.

A partir de estos hallazgos se realizaron cateos en funerarias y en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala, Guerrero. En esos sitios fueron localizados restos humanos, un arma, documentación y un horno crematorio que operaba de manera irregular.

Entre marzo y junio de 2026 fueron recuperados 23 indicios, entre ellos fragmentos óseos, prótesis dentales y restos biológicos. Estos materiales permanecen bajo análisis pericial, con apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

2. Tres teléfonos de los estudiantes: ¿qué encontraron?

La segunda línea se concentra en el análisis de tres equipos telefónicos pertenecientes a los estudiantes.

La investigación permitió identificar a personas que utilizaron esos teléfonos después de la desaparición de los normalistas. Entre ellas se encuentra un exservidor público de Iguala con una orden de aprehensión y un policía municipal que permanece bajo investigación.

Los datos obtenidos también aportaron elementos que, según la FGR, refuerzan la hipótesis de que algunos de los estudiantes fueron trasladados a la barandilla municipal.

El análisis de comunicaciones y teléfonos se ha convertido en uno de los elementos clave de las nuevas investigaciones de la Fiscalía. En agosto, la presidenta Sheinbaum explicó que el nuevo modelo de investigación incluyó una revisión más detallada de las llamadas y de los vínculos entre las personas que tuvieron comunicación durante aquella noche.

3. Identifican a presunto involucrado que tenía 14 años

La tercera línea surgió del reanálisis documental de los expedientes del caso.

Este trabajo permitió identificar a una persona que presuntamente participó en los hechos y que en septiembre de 2014 tenía 14 años. De acuerdo con la información presentada, su identidad no había sido establecida hasta ahora dentro de la investigación.

La persona rindió declaración el 30 de julio de 2026. Según las autoridades, la información obtenida durante esa diligencia aportó elementos que refuerzan las imputaciones contra integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos.

4. Grabaciones ocultas del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero

La cuarta línea está relacionada con el ocultamiento de videograbaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJG).

Las autoridades investigaron las decisiones tomadas por servidores públicos de alto nivel en torno a este material, lo que derivó en la detención de la exmagistrada presidenta y la exvisitadora del Tribunal, así como del exgobernador de Guerrero, Ángel ‘N’, el pasado 6 de agosto.

El exmandatario estatal actualmente se encuentra en prisión preventiva por su posible participación en el delito de desaparición forzada relacionado con los estudiantes.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum había señalado que las grabaciones relacionadas con uno de los autobuses que se detuvo frente al Palacio de Justicia constituían otra línea de investigación dentro del caso.

¿Qué sigue en el caso Ayotzinapa?

La FGR y el Gobierno de México sostienen que la investigación del caso Ayotzinapa permanece abierta y que las madres y los padres de los 43 normalistas permanecen en el centro de este proceso.

“La prioridad es encontrarlos, esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables. El caso permanece abierto y la investigación continúa bajo el principio de que nadie está por encima de la ley.“, señaló la Fiscalía en su cuenta de X.