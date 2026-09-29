Segunda preventa para ‘Avengers: Doomsday’: Fecha y cómo conseguir boletos para las funciones de medianoche

'Avengers: Doomsday' se estrena en diciembre, pero las dos preventas están a punto de activarse. (Foto: Marvel/ChatGPT)

La primera preventa de Avengers: Doomsday fue dedicada exclusivamente para las funciones en Infinity Vision, pero ahora se acerca la venta anticipada de los boletos para otros formatos.

Después de que la preventa provocara una alta demanda y fallas en los sitios y aplicaciones de Cinemex y Cinépolis, los fans tienen una nueva oportunidad para asegurar sus lugares de cara al estreno de la película de Marvel.

La situación es relevante para quienes no alcanzaron entradas durante la primera venta o buscan una experiencia diferente a Infinity Vision, especialmente en las funciones de media noche para Avengers: Doomsday.

'Avengers: Doomsday' tiene la aparición de los X-Men por primera vez en el UCM. (Foto: Captura/Marvel) (Marvel Studios)

¿Cuándo es la segunda preventa de ‘Avengers: Doomsday’?

La segunda preventa de Avengers: Doomsday comenzará el viernes 2 de octubre de 2026. Esta nueva etapa llega después de la venta inicial del 28 de septiembre.

Para esta segunda oportunidad, los seguidores tienen que revisar nuevamente la cartelera de su complejo y elegir entre las funciones disponibles, sin embargo, deben de habilitar más cines al no estar limitados a salas con certificación Infinity Vision.

¿Dónde comprar los boletos de ‘Avengers: Doomsday’?

Los boletos podrán adquirirse mediante la aplicación web y la aplicación de las cadenas de cine que habiliten la preventa, siendo las principales:

¿A qué hora sería la segunda preventa de ‘Avengers: Doomsday’?

Cinemex y Cinépolis no revelaron la hora de inicio de la segunda preventa para la película de Marvel, pero podemos tomar como referencia la primera de ellas.

Esta venta anticipada comenzó a la media noche del pasado 28 de septiembre, por tanto, podemos esperar que el 2 de octubre la venta anticipada arranque a la misma hora.

La nueva película de 'Avengers' reúne a los nuevos personajes de Marvel, como Los 4 Fantásticos, con los del pasado, entre ellos el Capitán América. (Foto: EFE/Marvel -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO, CRÉDITO OBLIGATORIO)

¿Cuándo se estrena ‘Avengers: Doomsday’ en México?

Avengers: Doomsday se estrena en los cines de México el 17 de diciembre de 2026, de acuerdo con la información oficial de Marvel Latinoamérica.

La película es dirigida por Anthony y Joe Russo y tendrá a Robert Downey Jr. como Doctor Doom, además del regreso de personajes como Capitán América, Thor y Los 4 Fantásticos. La producción tendrá una duración de aproximadamente 165 minutos, de acuerdo con información reportada sobre la película.

¿Qué ‘Avengers’ regresan para ‘Doomsday’? Reparto de la nueva película de Marvel

Diferentes vengadores regresan para Avengers: Doomsday, aunque la nueva película también marcará el encuentro de estos héroes con personajes de otras franquicias. Entre los regresos confirmados están:

Chris Hemsworth como Thor

Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América

Paul Rudd como Ant-Man

Sebastian Stan como Bucky Barnes/Winter Soldier

Florence Pugh como Yelena Belova

Simu Liu como Shang-Chi.

También volverán Tom Hiddleston como Loki, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Winston Duke como M’Baku, Wyatt Russell como U.S. Agent, David Harbour como Red Guardian, Hannah John-Kamen como Ghost y Lewis Pullman como Bob/Sentry, además de Danny Ramirez como Falcon.

A ellos se suman los 4 Fantásticos, con Pedro Pascal como Reed Richards/Mister Fantastic, Vanessa Kirby como Sue Storm/Invisible Woman, Joseph Quinn como Johnny Storm/Human Torch y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/The Thing.

La película también recuperará a varios integrantes de los X-Men de las películas de Fox, entre ellos Patrick Stewart como Charles Xavier, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Cyclops, Rebecca Romijn como Mystique, Kelsey Grammer como Beast y Alan Cumming como Nightcrawler. Channing Tatum, quien interpretó a Gambit en Deadpool & Wolverine, también forma parte del reparto anunciado.

Uno de los regresos que más ha llamado la atención es el de Chris Evans como Steve Rogers, después de que el personaje se retirara al final de Avengers: Endgame. También está confirmado Robert Downey Jr., aunque esta vez no como Iron Man, sino como Victor von Doom/Doctor Doom, el principal antagonista de la cinta.