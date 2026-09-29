‘Turbulencia’ en Aeroméxico: Pilotos rechazan acuerdo salarial y extienden las negociaciones hasta 45 días

La negociación entre Aeroméxico y sus pilotos busca definir las nuevas condiciones laborales que regirán su Contrato Colectivo.

Aeroméxico y sus pilotos no pudieron llegar a un acuerdo salarial en un primer periodo de negociaciones, por lo que decidieron ampliar el plazo en 45 días para continuar negociando las nuevas condiciones laborales que enmarcarán su Contrato Colectivo.

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México informó que la propuesta de Aeroméxico no satisfizo las exigencias de la planta de pilotos, por lo que el diálogo se extenderá hacia mediados de noviembre.

“ASPA determinó rechazar la propuesta de revisión contractual presentada por la administración de Aeroméxico, al considerar que no reúne las condiciones necesarias para ser sometida a consulta de la planta de pilotos”, informó el gremio esta noche.

Hace una semana, los pilotos advirtieron estar lejos de un acuerdo laboral, pues la aerolínea no presentó un aumento salarial adecuado según las exigencias y la pérdida de poder adquisitivo tras la pandemia.

De acuerdo con la última propuesta de aumento salarial, Aeroméxico estaría planteando un alza de 3.2 por ciento, una cantidad rechazada por los capitanes de la línea aérea.

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) considera que la empresa puede y debe aumentar en mayor porcentaje las percepciones de los capitanes para compensar la pérdida del poder adquisitivo.

Aunque opera con pérdidas netas en la primer mitad del año, Aeroméxico está compensando la fluctuación del precio de la turbosina, además de enfrentar una caída en la demanda de pasajeros que está pesando en toda la industria aérea y turística del país.

De no alcanzar un acuerdo antes del periodo, los pilotos podrían conjurar una huelga.

¿Cuántos pilotos de Aeroméxico podrían irse a huelga?

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores representa a mil 632 capitanes de Aeroméxico, quienes buscan mejoras en salarios y prestaciones, además de cambios en sus condiciones de descanso y el cierre de la brecha salarial entre los dos modelos de contrato vigentes.

El sindicato señaló que Aeroméxico tiene capacidad financiera para ofrecer un incremento salarial mayor al planteado hasta ahora. La negociación busca definir las nuevas condiciones que quedarán establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo.

A la par de la negociación con sus pilotos, la aerolínea enfrenta una revisión por una posible vulneración de los datos personales de sus clientes.