Le paran la fiesta a ‘El Pary’: Capturan a integrante de la Unión Tepito que extorsionaba comerciantes

El hombre de 49 años fue detenido en la calle Palma Norte, en la colonia Centro, donde agentes capitalinos detectaron que manipulaba envoltorios con posible droga. (SSC).

El tiular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, informó de la detención de Rogelio “N”, alias “El Pary”, integrante de la Unión Tepito. En el operativo se decomisó un automóvil de alta gama.

“Hace unos momentos en la Alcaldía Cuauhtemoc, policías de la SSC-CDMX detuvieron a Rogelio “N”, alias “El Pary”, presunto integrante del grupo delictivo denominado la “Unión Tepito”, explicó en un mensaje en X.

De acuerdo con el secretario, ‘El Pary’ es probable responsable de cometer delitos contra la salud y de extorsionar a comerciantes en la zona centro.

Durante este acción le aseguraron un arma de fuego con cartuchos útiles, más de 217 dosis de cristal, un kilo de posible marihuana y un vehículo de lujo.

“La Policía de la CDMX continúa trabajando de manera firme y decidida para detener a las personas y a los grupos criminales que atentan contra el patrimonio, el bienestar y la tranquilidad de las y los ciudadanos”, finalizó el secretario Pablo Vázquez.

“El Pary” contaba con ingresos a las cárceles capitalinas. Por ejemplo, en 2019 se le acusó de delitos contra la salud y en 2003 por el delito de robo calificado en pandilla.

Detienen operadores de la Unión Tepito

El pasado 18 de septiembre, tres presuntos operadores de ‘La Unión Tepito’ fueron detenidos en la alcaldía Iztapalapa, donde autoridades capitalinas aseguraron armas de fuego y diversas dosis de droga.

De acuerdo con las autoridades, en el operativo fueron detenidos:

Román Martín Reséndiz Escárcega , de 63 años

, de 63 años Norma Alejandra Pérez González , de 61 años

, de 61 años Jonathan Obrayan Reséndiz Pérez, de 41 años.

Las tres personas fueron identificadas como presuntos operadores de una misma célula vinculada con una facción de ‘La Unión Tepito’, dedicada, según las investigaciones, a la compra, venta y distribución de droga, además de la comercialización de armas de fuego.

Durante las acciones se aseguraron dos inmuebles que presuntamente eran utilizados para el almacenamiento y comercialización de armas de fuego y narcóticos.