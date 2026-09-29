Los ‘numeritos’ de la derrota de Andrea Chávez en Chihuahua: ¿Cómo le fue en la encuesta de Morena?

Andrea Chávez quedó segunda en las encuestas por la candidatura de Chihuahua de Morena.

Andrea Chávez se quedó con las ganas de ser candidata a la gubernatura de Chihuahua por Morena, que designó a Cruz Pérez Cuéllar como su coordinador de defensa de la 4T, pero, ¿qué tan corta se quedó en las encuestas?

De acuerdo con los datos de Morena presentados este martes 29 de septiembre, Andrea Chávez no solo estuvo cerca de ganar la encuesta, sino que en algunos indicadores venció a Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez.

Mano a mano: Así perdió Andrea Chávez contra Cruz Pérez Cuéllar la encuesta en Chihuahua

En la estimación de diferencias entre aspirantes de Chihuahua, Morena presentó nueve indicadores para elegir a sus ‘corcholatas’, ocho de ellos con valor de 0.25 a 3 puntos para sumar un total de 10.

Este es un desglose de los indicadores y quién ganó cada uno en la encuesta de Morena para definir a su candidato en Chihuahua.

Conocimiento

Este primer rubro no da puntos. En él, Cruz Pérez Cuéllar obtuvo que era reconocido por 64.75 por ciento de los chihuahuenses, mientras que Andrea Chávez sumó 51.17 por ciento.

Opinión positiva

Este indicador vale dos puntos de los 10 en juego. En él, Pérez Cuéllar venció con 29.64 por ciento de los encuestados a su favor, frente a un 29.48 por ciento a favor de Andrea Chávez, senadora con licencia.

El margen de diferencia fue de apenas 0.18 por ciento, y con él, el marcador queda así:

Cruz Pérez Cuéllar: 2.

Andréa Chávez: 0.

Honestidad

Este rubro forma parte de los atributos calificados en la encuesta y vale 1.25 por ciento. Andrea Chávez fue la ganadora con 18.94 por ciento frente a 18.33 por ciento para el alcalde de Juárez.

La diferencia fue de 0.61 puntos, y movió el marcador así:

Cruz Pérez Cuéllar: 2.

Andréa Chávez: 1.25.

Cercanía

Otro de los atributos sometido a votación en las encuestas, donde también ganó Andrea Chávez, que desde hace meses solicitó licencia al Senado para recorrer Chihuahua.

En la encuesta genó con 22.48 por ciento sobre el 21.99 por ciento de Pérez Cuéllar, con lo que obtuvo 0.25 puntos y dejó el marcador de esta forma:

Cruz Pérez Cuéllar: 2.

Andréa Chávez: 1.5.

Conocimiento

El tercer atributo calificado fue el del conocimiento de los problemas de la entidad, donde comenzó a despegarse el alcalde de Juárez con 27.02 por ciento frente al 23.55 de Chávez.

Con ello, sumó 0.25 puntos el marcador quedó así:

Cruz Pérez Cuéllar: 2.25.

Andréa Chávez: 1.5.

Cumple como funcionario

En el cuarto atributo calificado, que sumaba 0.25 puntos, hubo otro cierre ‘dramático’ en el que Pérez Cuéllar se impuso con 17.37 por ciento frente al 16.96 por ciento de Andrea Chávez.

La diferencia fue de apenas 0.41 puntos porcentuales y dejó el marcador así:

Cruz Pérez Cuéllar: 2.5.

Andréa Chávez: 1.5.

Buen candidato

Luego de la sección de atributos, los encuestados fueron cuestionados sobre quién sería mejor candidata o candidato, rubro que vale un punto de los 10 en juego.

Cruz Pérez Cuéllar ganó nuevamente, ahora 31.40 por ciento de las preferencias, frente al 28.95 por ciento en favor de la senadora morenista. El marcador quedó así:

Cruz Pérez Cuéllar: 3.5.

Andréa Chávez: 1.5.

Sí votarían por él/ella

Aquí fue donde Cruz Pérez Cuéllar le sacó más ventaja a Andrea Chávez, con 30.77 por ciento de las preferencias frente al 27.08 por ciento para la morenista.

Se trata de uno de los rubros más importantes, que suma 2 puntos de los 10 en juego, por lo que el marcador quedó así:

Cruz Pérez Cuéllar: 5.5.

Andréa Chávez: 1.5.

Preferencia como candidato de Morena, PT y Verde

La última pregunta de la encuesta era la preferencia en general de los aspirantes, y en ella, Pérez Cuéllar ganó con 31.53 de apoyo de los encuestados, frente al 30.61 a favor de Andrea Chávez.

Este fue el rubro más importante, ya que daba 3 puntos de los 10 en juego, y llevaron el puntaje final a este resultado:

Cruz Pérez Cuéllar: 8.5.

Andréa Chávez: 1.5.

Aunque en el resultado final, Cruz Pérez Cuéllar ganó la candidatura de Chihuahua ‘por goleada’, en la mayoría de indicadores hubo resultados cerrados, algunos en favor de Andrea Chávez, quien aseguró que continuará sus recorridos en la entidad y buscará consolidar el proyecto para sacar al PAN del poder en Chihuahua.