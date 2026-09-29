‘El momento donde se le rompe el corazón’: Los mejores memes de las ‘corcholatas’ de Morena rumbo a 2027

Las elecciones de 2027 apenas estan tomando rumbo y ya dieron más contenido que La Casa de los Famosos, o eso consideran los usuarios en redes sociales.
Morena anunció a sus primeras ‘corcholatas’, es decir, quienes encabezarán sus coordinaciones estatales rumbo al próximo proceso electoral. Estas figuras se perfilan como virtuales precandidatas y precandidatos del partido en las entidades.
Pero mientras esperamos para ir a votar el 6 de junio de 2027 — para elegir 17 gubernaturas y otros cargos como diputaciones, ayuntamientos y presidencias locales— ya hubo grandes ganadores... en los memes.
Las redes sociales no perdonaron a las ‘corcholatas’ que no quedaron. La dos grandes protagonistas fueron Andrea Chávez y Tatiana Clouthier.
¿Qué pasó con Andrea Chávez y Tatiana Clouthier?
En el caso de Chihuahua, la contienda interna de Morena tuvo como uno de sus principales nombres a Andrea Chávez, quien compitió por la coordinación estatal contra Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez.
Finalmente, el partido eligió a Pérez Cuéllar como coordinador, por lo que se perfila como candidato a la gubernatura. Las encuestas fueron reñidas y que el propio Pérez Cuéllar reconoció a Chávez como una competidora “muy dura”.
El momento en el que anunció Pérez Cuéllar se volvió viral en redes sociales por las expresiones de Chávez. En X, compararon su reacción con la vez que Lisa Simpson le rompió el corazón a Rafa en un programa en vivo.
En tanto, en Nuevo León, Morena eligió a Clara Luz Flores como coordinadora de defensa de la 4T y, con ello, quedó perfilada como futura candidata a la gubernatura, mientras que Tatiana Clouthier perdió en las encuestas.
Tras el anuncio, Clouthier dijo que aceptaba los resultados porque, de no estar dispuesta a respetarlos, no habría participado en el proceso; sin embargo, evitó responder si daría su respaldo a Flores.
Los momentos fueron suficiente para que Internet hiciera lo suyo.
¿Quiénes son las ‘corcholatas’ de Morena para las elecciones de 2027?
Los perfiles fueron definidos a través de encuestas internas de Morena. La dirigencia explicó que, en algunos estados, la decisión también consideró criterios de competitividad y paridad.
Por ejemplo, en Nayarit, aunque Héctor Santana obtuvo mayor respaldo en las encuestas, Jasmine Bugarín fue elegida por ser la mujer mejor posicionada.
Con estos nombramientos, así van los perfiles de los virtuales precandidatos y precandidatas para 2027.
- Michoacán — Carlos Torres Piña: exfiscal que investigó el asesinato del exalcalde Carlos Manzo.
- Quintana Roo — Eugenio Segura, ‘Gino’
- Guerrero — Beatriz Mojica
- Zacatecas — Verónica Díaz: es cercana a los Monreal.
- Chihuahua — Cruz Pérez Cuéllar: alcalde de Ciudad Juárez.
- Baja California Sur — Manuel Alejandro Cota Cárdenas: diputado del Partido Verde que llegó a San Lázaro por la bancada de Morena. Estudió Ingeniería Empresarial Agropecuaria y tiene una maestría en Comunicación Política y Gobernanza. Fue jefe de Gobierno de Guadalajara y director general de Desarrollo Social en el gobierno de La Paz.
- Sonora — Lorenia Valles Sampedro: senadora con licencia, tres veces diputada federal y exdirectora del DIF de Sonora. Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas.
- Nayarit — Jasmine María Bugarín: militante del Partido Verde con experiencia como senadora, diputada local y diputada federal.
- Nuevo León — Clara Luz Flores: exmilitante del PRI, partido que dejó en 2020 después de 20 años. Fue candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León en las elecciones en las que ganó Samuel García.
- Tlaxcala — Ana Lilia Rivera Rivera: senadora en la LXVI Legislatura y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Antes perteneció al PRD y actualmente milita en Morena.
- San Luis Potosí — Elí César Cervantes Rojas: exsenador de Morena. Es licenciado en Educación Primaria y tiene dos maestrías relacionadas con educación.