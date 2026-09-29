‘El momento donde se le rompe el corazón’: Los mejores memes de las ‘corcholatas’ de Morena rumbo a 2027

Andrea Chávez y Tatiana Clouthier fueron protagonistas de los memes tras los resultados de los procesos internos de Morena rumbo a las elecciones de 2027. (Foto: IA / Cuartoscuro.com)

Las elecciones de 2027 apenas estan tomando rumbo y ya dieron más contenido que La Casa de los Famosos, o eso consideran los usuarios en redes sociales.

Morena anunció a sus primeras ‘corcholatas’, es decir, quienes encabezarán sus coordinaciones estatales rumbo al próximo proceso electoral. Estas figuras se perfilan como virtuales precandidatas y precandidatos del partido en las entidades.

Pero mientras esperamos para ir a votar el 6 de junio de 2027 — para elegir 17 gubernaturas y otros cargos como diputaciones, ayuntamientos y presidencias locales— ya hubo grandes ganadores... en los memes.

Las redes sociales no perdonaron a las ‘corcholatas’ que no quedaron. La dos grandes protagonistas fueron Andrea Chávez y Tatiana Clouthier.

Memes de las 'corcholatas'. (Foto: Captura de pantalla).

¿Qué pasó con Andrea Chávez y Tatiana Clouthier?

En el caso de Chihuahua, la contienda interna de Morena tuvo como uno de sus principales nombres a Andrea Chávez, quien compitió por la coordinación estatal contra Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez.

Finalmente, el partido eligió a Pérez Cuéllar como coordinador, por lo que se perfila como candidato a la gubernatura. Las encuestas fueron reñidas y que el propio Pérez Cuéllar reconoció a Chávez como una competidora “muy dura”.

El momento en el que anunció Pérez Cuéllar se volvió viral en redes sociales por las expresiones de Chávez. En X, compararon su reacción con la vez que Lisa Simpson le rompió el corazón a Rafa en un programa en vivo.

Memes de las 'corcholatas'. (Foto: Captura de pantalla).

En tanto, en Nuevo León, Morena eligió a Clara Luz Flores como coordinadora de defensa de la 4T y, con ello, quedó perfilada como futura candidata a la gubernatura, mientras que Tatiana Clouthier perdió en las encuestas.

Tras el anuncio, Clouthier dijo que aceptaba los resultados porque, de no estar dispuesta a respetarlos, no habría participado en el proceso; sin embargo, evitó responder si daría su respaldo a Flores.

Los momentos fueron suficiente para que Internet hiciera lo suyo.

Memes de las 'corcholatas'. (Foto: Captura de pantalla).

Memes de las 'corcholatas'. (Foto: Captura de pantalla).

Memes de las 'corcholatas'. (Foto: Captura de pantalla).

¿Quiénes son las ‘corcholatas’ de Morena para las elecciones de 2027?

Los perfiles fueron definidos a través de encuestas internas de Morena. La dirigencia explicó que, en algunos estados, la decisión también consideró criterios de competitividad y paridad.

Por ejemplo, en Nayarit, aunque Héctor Santana obtuvo mayor respaldo en las encuestas, Jasmine Bugarín fue elegida por ser la mujer mejor posicionada.

Con estos nombramientos, así van los perfiles de los virtuales precandidatos y precandidatas para 2027.