Tribunal en Texas acusa a 2 mexicanos de traficar con menores migrantes y darles gomitas con THC

Durante al menos uno de los incidentes de tráfico de migrantes, sedaron a los menores. (Shutterstock).

Dos mexicanos comparecieron ante un tribunal federal de Texas para enfrentar cargos por el tráfico de niños migrantes que viajaban sin compañía de un familiar o adulto, y a los que supuestamente les dieron gomitas con THC, derivado de la marihuana para sedarlos durante el traslado, informó este martes el Departamento de Justicia de EU.

Susana Guadian, de 51 años, y Daniel Gaudian, de 51, ambos residentes de Ciudad Juárez, fueron acusados por un gran jurado por conspiración para transportar e introducir extranjeros ilegalmente en Estados Unidos con fines de lucro.

Según documentos judiciales, los dos acusados formaban parte de una organización de tráfico de migrantes que introdujo ilegalmente en Estados Unidos a niños migrantes no acompañados, de entre 5 y 13 años de edad, desde Juárez, México entre el 1 de mayo y el 17 de octubre de 2024.

La denuncia alega que Susana y Daniel Guadian reclutaban conductores para transportar a los niños en automóvil desde México hasta un puerto de entrada en la frontera estadounidense.

Posteriormente, los conductores y sus cómplices presentaban documentos estadounidenses a los agentes de inspección, afirmando falsamente que dichos documentos pertenecían a los niños y que ellos eran sus padres.

Durante al menos uno de los incidentes de tráfico, se les dieron a los niños migrantes gomitas que contenían marihuana para sedarlos.

Uno de los menores fue trasladado a un hospital local y posteriormente diagnosticado con intoxicación por marihuana.

Una vez dentro de EU, los niños eran llevados a El Paso, donde —según la denuncia— otras personas los recogían y pagaban a los conductores.

Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, dijo en un comunicado que proteger a los niños de los traficantes será siempre una de las máximas prioridades del Departamento.

Los acusados habían sido detenidos en México el año pasado y fueron extraditados a pedido de las autoridades estadounidenses.

Dos personas más han sido procesadas por este caso: Manuel Valenzuela fue condenado el pasado 1 de julio a cinco años de prisión por su participación en la trama de tráfico de niños, y Dianne Guadian se declaró culpable de su participación en el hecho el pasado 28 de julio.