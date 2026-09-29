Piden desafuero para Enrique Inzunza: Abogados de Sinaloa llevan 20 mil firmas al Senado

Abogados solicitan que se le retire el fuero a Enrique Inzunza, senador que se separó de Morena tras acusaciones en su contra.

El Senado frenó, por un momento, el ingreso de la Alianza de Abogados de Sinaloa, quienes llegaron a entregar 20 mil firmas para que a Enrique Inzunza se le retire el fuero ante los señalamientos que autoridades estadounidenses hicieron sobre sus presuntos vínculos con grupos criminales.

Los abogados tenían firmado un permiso para ingresar al Senado; sin embargo, a la mera hora, “por órdenes de arriba, de la mesa directiva” les negaron el acceso, acusó Vania Pérez, activista anticorrupción que los acompañó.

Los inconformes procedían de la Cámara de Diputados, donde también ingresaron la solicitud de desafuero para el senador sinaloense, en respuesta a la crítica anticipada que ya había hecho Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, sobre el hecho de que las firmas no eran motivo para quitar un derecho a un senador electo.

“Queremos la voluntad de los diputados para que inmediatamente se recepcione y se nombre a la comisión instructora para efecto de que inicie ya el juicio de procedencia en contra de Enrique Inzunza. Aquí dice el senador Mier que la firmas no son suficientes bueno, será suficiente el juicio de procedencia que lo integren porque aquí vienen todos los elementos necesarios.

“Hay carpeta de investigación ante la fiscalía especializada en materia delincuencia organizada. Está un requerimiento del gobierno de Estados Unidos, tiene carpetas en Sinaloa, también tiene un tráfico de influencia desmedido y era el interlocutor entre los poderes fácticos y el gobierno de Sinaloa”, comentó Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza de Abogados de Sinaloa

Las senadoras Paloma Sánchez, del PRI, y Lilly Téllez, del PAN, salieron en apoyo, pero tampoco las dejaban pasar con los activistas.

Finalmente entraron con la consigna: “¡Fuera Inzunza! ¡Fuera Inzunza! ¡Fuera Inzunza!”.

La senadora Paloma Sánchez, del PRI, recordó que suman cinco meses desde que Estados Unidos hizo la acusación contra el senador, por ser presunto interlocutor entre el Cártel de Sinaloa y el gobernador Rubén Rocha, cuando fue secretario de Gobierno de éste.

Aunque por la acusación de Estados Unidos sobre un presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa, Enrique Inzunza se separó de la bancada de Morena, en los hecho aún es parte del partido, acusó la priista.

“Ahora resulta que ya no está con Morena, y quienes lo están protegiendo son los morenistas, desde la mesa directiva (encabezada por Higinio Martínez) y la coordinación de su grupo parlamentario (a cargo de Ignacio Mier)”, dijo.

Los inconformes entregaron su caja con firmas para exigir el desafuero de Enrique Inzunza, respaldadas por la organización Change, ante la mesa directiva.