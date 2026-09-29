UIF bloquea cuentas de Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, tras acusación de EU

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Carlos Torres utilizó una red criminal para lavar dinero proveniente de sobornos del narco.

Las cuentas de Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar, quedaron bloqueadas tras la acusación del Departamento del Tesoro sobre dirigir una red de protección al narcotráfico, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) este martes 29 de septiembre.

La dependencia inició una investigación después de que el Gobierno de EU señaló a Torres Torres de colaborar con La Mayiza en Baja California.

“Se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras ”, explicó en un comunicado.

Por ello, la unidad de la Secretaría de Hacienda procedió al bloqueo de las cuentas de Carlos Torres y de los señalados en la acusación del Departamento del Tesoro, entre quienes también está Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.

“Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la garantía de audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes”, añadió.

¿Cómo operaba la presunta red de lavado ligada a Carlos Torres en Baja California?

El Departamento del Tesoro colocó a Carlos Torres Torres al frente de un presunto “esquema de narcocorrupción” que habría permitido a Los Rusos, facción de ‘La Mayiza’, operar con relativa impunidad en la ‘plaza’ de Mexicali.

Según el Gobierno de EU, en esta red Pedro Ariel Mendívil García habría recibido sobornos de Juan José Ponce Félix, ‘El Ruso’, a cambio del control de la policía de Mexicali.

Mendívil García supuestamente también hacía pagos a Carlos Torres. Este transfería el dinero a su hermano Luis Alfonso Torres Torres, quien se encargaba de ‘lavar’ los sobornos mediante empresas y campañas políticas.

¿Qué es la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF?

Es un instrumento de la Secretaría de Hacienda para combatir a la delincuencia organizada.

Si una persona es acusada de presuntas actividades delictivas, como fue el caso de EU con Carlos Torres, la UIF procede a hacer su investigación.

“Si se identifican indicios suficientes de una presunta ayuda o cooperación en operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo se podrá introducir a una persona” a la lista, detalló.

De acuerdo con la UIF, las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas tienen derecho a una garantía de audiencia para conocer por qué se ‘congelaron’ sus cuentas y presentar pruebas que confirmen la legalidad de sus recursos.

La UIF aplicó la misma medida a las cuentas de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, esto después de que el Departamento de Justicia lo acusó de proteger a Los Chapitos en Sinaloa. En aquella ocasión, Hacienda explicó que la medida se tomaba para “proteger la integridad del sistema financiero nacional”.