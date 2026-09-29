¡Plus Ultra! ‘My Hero Academia’ tendrá concierto en México: ¿Cuándo es la venta de boletos?

El concierto de 'My Hero Academia' es para celebrar los 10 años del lanzamiento de la serie. (Fotografía. Crunchyroll, Anime Music Lab, ChatGPT)

Es momento de llevar tu Plus Ultra al máximo nivel. Los seguidores de la Academia U.A. podrán revivir algunas de las batallas y momentos más importantes del anime de una forma diferente, pues My Hero Academia in Concert World Tour llegará a México como parte de las celebraciones por los 10 años de la serie.

La experiencia reunirá en pantalla a personajes como Izuku Midoriya, ‘Deku’; All Might, Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki, cuyas batallas y momentos más importantes estarán acompañados por un ensamble que interpretará en vivo las composiciones de Yuki Hayashi, responsable de la banda sonora del anime.

El concierto propone un recorrido por las 8 temporadas de My Hero Academia, desde los primeros pasos de Deku hasta algunos de los enfrentamientos que marcaron su camino para convertirse en héroe. La música tendrá un papel central con temas como You Say Run y You Can Be a Hero.

¿Cuándo inicia la venta de boletos para el concierto de ‘My Hero Academia’ en México?

Los boletos para My Hero Academia in Concert World Tour en México saldrán a la venta este miércoles 30 de septiembre de 2026, a partir de las 11:00 horas, mediante la plataforma y página oficial de Ticketmaster.

El concierto se realizará el sábado 6 de febrero de 2027, a las 19:00 horas, en el Pepsi Center, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la CDMX.

Ticketmaster establece un límite máximo de 8 boletos por comprador y señala que los niños pagan entrada a partir de los 3 años.

Los precios para ver My Hero Academia in Concert van de los 800 a los 2 mil 400 pesos, dependiendo de la localidad elegida. Estas cantidades no incluyen los cargos por servicio de Ticketmaster ni los cargos de procesamiento:

Platino y Lounge: 2 mil 400 pesos

2 mil 400 pesos Sección A: 2 mil pesos

2 mil pesos Box Inferior: 2 mil pesos

2 mil pesos Box Superior: mil 800 pesos

mil 800 pesos Sección B: mil 500 pesos

mil 500 pesos Sección BB: mil 200 pesos

mil 200 pesos Sección C: 800 pesos

800 pesos Personas con discapacidad: 800 pesos

Las localidades Platino, Sección A y Lounge incluyen un lanyard y una postal como parte de la experiencia.

¿Cómo será el concierto de ‘My Hero Academia’ en México?

My Hero Academia in Concert combina la interpretación en vivo de la banda sonora con la proyección de escenas del anime en una pantalla de gran formato, un formato que también se ha utilizado en conciertos dedicados a producciones como Attack on Titan y Your Name.

El espectáculo repasará desde los primeros pasos de Deku en la Academia U.A. hasta algunos de los enfrentamientos que marcaron la historia, como sus combates contra Bakugo, Shoto Todoroki y Overhaul, la batalla de All Might contra All For One y el conflicto final contra Tomura Shigaraki.

El concierto forma parte de una producción internacional de TOHO , GEA Live y RoadCo Entertainment, mientras que Anime Music Lab participa en la presentación anunciada para México.

Buena parte de la experiencia gira alrededor de las composiciones de Yuki Hayashi, músico japonés responsable de la banda sonora original de My Hero Academia desde la primera temporada.

Su trabajo dio identidad a escenas protagonizadas por Deku, All Might y otros héroes mediante piezas instrumentales que se volvieron reconocibles entre los seguidores.

Entre sus composiciones destacan están: You Say Run, You Can Become a Hero, Jet Set Run y Might+U.

Hayashi nació en Kioto en 1980 y su interés por la composición surgió mientras practicaba gimnasia rítmica masculina, cuando comenzó a seleccionar y editar la música que utilizaba en sus rutinas.

Más tarde se dedicó profesionalmente a crear bandas sonoras y trabajó en animes como My Hero Academia, Haikyu!! y Run with the Wind.

¿De qué trata el anime de ‘My Hero Academia’?

Creada por el mangaka Kōhei Horikoshi, My Hero Academia transcurre en un mundo donde gran parte de la población nace con habilidades especiales conocidas como dones o Quirks, lo que permitió la aparición de héroes profesionales encargados de combatir a quienes utilizan sus poderes para cometer delitos.

La historia sigue a Izuku Midoriya, ‘Deku’, un joven que nació sin un don, pero sueña con convertirse en héroe como su ídolo, All Might. Su vida cambia cuando demuestra su valor y recibe One For All, un poderoso don que puede transmitirse de una persona a otra.

Deku consigue entonces ingresar a la Academia U.A., donde comienza su preparación junto con personajes como Katsuki Bakugo, Ochaco Uraraka, Shoto Todoroki y Tenya Iida. Lo que comienza como la formación de una nueva generación de héroes evoluciona hacia un conflicto contra villanos como Tomura Shigaraki.

La adaptación animada comenzó en 2016, por lo que durante 2026 la franquicia celebró 10 años de su llegada a la televisión. En esa década, la historia de Deku alcanzó reconocimiento internacional y se consolidó como una de las series de anime más populares de los últimos años, junto con producciones como Demon Slayer y Jujutsu Kaisen.

En los Crunchyroll Anime Awards 2026, My Hero Academia FINAL SEASON recibió el premio a Anime del Año, categoría en la que compitió con producciones como la segunda temporada de Los diarios de la boticaria, Takopi’s Original Sin, Gachiakuta y la segunda temporada de DAN DA DAN.

Katsuki Bakugo también fue reconocido como Mejor Personaje Secundario, mientras que I, canción interpretada por BUMP OF CHICKEN, obtuvo el galardón a Mejor Ending.