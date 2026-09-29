¿Qué pasó en la fiesta de Abelito? La polémica por su mamá, Naim Darrechi y Aarón Mércury

La fiesta de cumpleaños de Abelito terminó lejos de ser una celebración tranquila. Durante el festejo del influencer, el polémico Naim Darrechi, tuvo un acercamiento a Cristina Romero, mamá del creador de contenido, además de un enfrentamiento entre el exnovio de Yeri Mua y Aarón Mercury.

La celebración reunió a distintas figuras de las redes sociales y exparticipantes de La Casa de los Famosos México, entre ellos Wendy Guevara, Aldo De Nigris, Agustín Fernández, Elaine Haro y Masad Al-Tamimi.

¿Qué pasó entre Naim Darrechi y la mamá de Abelito?

Uno de los videos de la fiesta del exfinalista de La Casa de los Famosos México muestra a Naim Darrechi bailando muy cerca de Cristina Romero. En las imágenes, el influencer español aparece detrás de la mamá de Abelito mientras mantienen contacto físico durante el baile.

Gustavo Adolfo Infante señaló que el comportamiento de Darrechi habría sido inapropiado y lo calificaron como un presunto caso de acoso. Sin embargo, hasta el momento Cristina Romero no ha publicado una declaración en la que asegure haberse sentido acosada o incómoda durante el encuentro.

Después de que las imágenes se viralizaran, Darrechi ofreció disculpas. En una transmisión aseguró que cometió un error y reconoció que no estuvo bien la manera en que bailó con la mamá de Abelito.

Posteriormente, explicó que no sabía que Cristina Romero era la madre del influencer y que, de saberlo, no habría hecho eso.

“Todos estuvieron super bien conmigo y como fueron educados conmigo, lo fui con todos (...) La cagué, si me hicieran lo mismo con mi mamá, para mí sería motivo de bronca,, discúlpame, Abelito, estuvo fatal, lo siento y la verdad que perdí la cabeza en ese momento”, declaró en una transmisión en vivo.

¿Por qué se pelearon Naim Darrechi y Aarón Mercury?

La otra polémica ocurrió cuando Naim Darrechi y Aarón Mercury pasaron de convivir en la fiesta a protagonizar un altercado. Videos difundidos en redes sociales muestran a ambos discutiendo y posteriormente forcejeando, mientras otros invitados intentaban separarlos.

Aldo De Nigris intervino para evitar que la confrontación escalara. En medio de la confusión, comenzó a circular la versión de que el enfrentamiento habría tenido relación con una mujer que estaba conviviendo con Mercury, aunque inicialmente no estaba claro qué había provocado la discusión.

Aarón Mercury posteriormente explicó su versión. El creador de contenido afirmó que intervino después de observar comportamientos de Darrechi que, según su relato, incomodaron a algunas mujeres presentes en la fiesta.

Naim Darrechi también compartió su propia versión: “Cuando las copas estaban más arriba, él se nos acerca como muy gallito (...) a mí me molestó su actitud, como si estuviera por encima de uno, fronteando. Empieza a sacar esa sonrisa de burlón que tiene, la gente se da cuenta del desacuerdo, lo agarran a él, me agarran a mí, se sigue riendo como en tono de burla, yo agarro una lata y se la venté, le salió un chorrito muy leve de sangre y ya, me fui”.

¿Qué dijo Abelito sobre la polémica de su fiesta?

Ante la polémica generada por los videos, Abelito respondió a través de sus redes sociales. El influencer no aprueba las situaciones en las que se falte al respeto a sus amigos o familiares durante sus celebraciones.

Además, cuestionó que algunas personas acudieran al evento sin estar contempladas originalmente entre los invitados y señaló que abrir las puertas de su festejo tenía como objetivo compartir su cumpleaños con quienes lo apoyan, no generar conflictos.

“No es para nada chido que aún sin ser invitado, lleguen y quieran lucirse o armar su teatro (...) Creo que mi equipo se portó tranquilo ante la situación, pero no sé si en la vida les toque las misma suerte, bendiciones”.