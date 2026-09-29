¿Qué daños dejó el huracán ‘Polo’ en la red eléctrica? CFE repara postes y circuitos en BCS y Sonora

El restablecimiento de la energía eléctrica tras el paso del huracán 'Polo' depende de que las condiciones climáticas lo permitan, informó la CFE.

Tras el paso del huracán ‘Polo’, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó a trabajar en las reparaciones de los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico en la infraestructura eléctrica del noroeste del país.

Al corte de las 07:00 horas del 29 de septiembre, la CFE reportó afectaciones al suministro en los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, en Baja California Sur, así como en Guaymas, Sonora.

En total se contabilzaron 21 mil 50 usuarios afectados, de los cuales 11 mil 488 ya vieron reestablecido el servicio.

El restablecimiento de los 9 mil 562 usuarios restantes continua conforme las condiciones meteorológicas permitieran realizar las maniobras de manera segura y de acuerdo con las recomendaciones de Protección Civil.

“También se registraron daños a la infraestructura. Después de una revisión, se identificaron afectaciones a 20 postes de media tensión, dos claros de media tensión, tres de baja y 14 circuitos de media tensión. De estos últimos ya se restablecieron dos al 100%”, dijo, y añadió que seis más operan parcialmente y el resto está en proceso de recuperación.

¿Qué implica reparar la red después de un huracán?

Cuando existen daños en postes, líneas o circuitos, las cuadrillas deben primero revisar las condiciones físicas de la infraestructura y trabajar únicamente cuando el entorno permite maniobrar con seguridad.

Por esa razón, parte de las labores permanecieron condicionadas durante el paso más intenso de Polo. Para la mañana del 29 de septiembre, Protección Civil determinó que existían condiciones para reanudar los trabajos y la CFE retomó las maniobras.

La empresa mantenía entonces mil 335 electricistas distribuidos en puntos estratégicos, acompañados por 285 grúas y 522 vehículos pick up. También tenía disponibles 60 plantas de emergencia y 70 torres de iluminación.

De acuerdo con Emilia Calleja, la operación incluye además dos Unidades de Comunicaciones para la Atención de Emergencias, 35 equipos de comunicación satelital y seis helicópteros, recursos destinados a mantener comunicación y movilidad en las zonas donde la infraestructura convencional puede verse limitada.

Huracán ‘Polo’ amplió la zona de afectación

La CFE movilizó recursos de manera preventiva desde el 20 de septiembre, antes de la llegada del fenómeno. El plan incluyó, además, acciones en las 13 centrales de generación, asegurando niveles de combustible, operación de medios de comunicación primarios, alternos y red de cómputo. Así mismo cuadrillas de apoyo realizaron limpieza de trinchera, poda de árboles y verificación de techumbres.

Las primeras interrupciones habían aparecido desde las 18:00 horas del 28 de septiembre en Comondú, pero durante las horas siguientes la afectación se extendió a Loreto, Mulegé y Guaymas.

Después de tocar tierra en Baja California Sur, Polo disminuyó a categoría 1 y a las 07:00 horas se encontraba sobre el Golfo de California. Para esa mañana todavía se preveía un nuevo ingreso a tierra en Sonora, al sur de Guaymas.

“La CFE había movilizado recursos antes de la llegada del fenómeno tanto a Baja California Sur como a Sonora y Sinaloa”, dijo la directora de CFE. En el primer estado concentró 610 trabajadores, 273 vehículos pick up, 159 grúas y 44 plantas de emergencia, en Sonora y Sinaloa dispuso otros 591 trabajadores, 219 vehículos, 83 grúas y 13 plantas.

La atención se mantiene coordinada con autoridades estatales y federales.