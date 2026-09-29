¡Es OFICIAL! ‘Checo’ Pérez tendrá un Show Run en CDMX: ¿Cuándo, dónde y a qué hora?

Esta no es la primera vez que ‘Checo’ Pérez hace un Show Run, ya que protagonizó un evento similar en 2021 con Red Bull. (Foto: Shutterstock/ Instagram)

El Gran Premio de México 2026 no será una fecha cualquiera para Sergio ‘Checo’ Pérez. El piloto de Cadillac volverá a correr en casa y, durante esa semana, alcanzará los 300 Grandes Premios disputados en la Fórmula 1. Para celebrarlo, protagonizará un Show Run por las calles de la capital.

Esta no es la primera ocasión que ‘Checo’ Pérez recorre las calles de la Ciudad de México en un monoplaza de F1, ya que protagonizó un evento similar en 2021, cuando aún corría con Red Bull.

La nueva escudería de la F1 confirmó la noticia a través de un comunicado, luego de que se difundieran un sinfín de rumores sobre el evento, que tendrá lugar dos días antes de que el Gran Circo llegue al Autódromo Hermanos Rodríguez.

'Checo' Pérez llegará a la Ciudad de México con un show run previo al Gran Premio de México. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

¿Cuándo es el Show Run de ‘Checo’ Pérez en la CDMX?

Este año, la F1ESTA comenzará antes del arranque del Gran Premio de México, ya que Sergio ‘Checo’ Pérez recorrerá una de las principales vialidades de la capital a bordo de su monoplaza de Cadillac. La cita es el miércoles 28 de octubre de 2026 en Paseo de la Reforma.

Cuándo: miércoles 28 de octubre de 2026

miércoles 28 de octubre de 2026 Dónde: Paseo de la Reforma, Ciudad de México

Hasta este momento, Cadillac no ha compartido cuál es la ruta que seguirá el piloto. En la ocasión en que realizó el Show Run con Red Bull, el mexicano recorrió el trayecto de la Fuente de la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia y de regreso.

“Alcanzar los 300 Grandes Premios es un momento muy importante en mi carrera, y no hay mejor lugar para comenzar esta celebración que de regreso en las calles de la Ciudad de México, junto a los aficionados que me han apoyado en cada paso del camino”, dijo ‘Checo’ sobre el Show Run en un comunicado de prensa.

Show Run de ‘Checo’ Pérez: ¿A qué hora es el evento?

Prepara tu mejor excusa para faltar al trabajo o ve pidiendo permiso para ausentarte unas cuantas horas, ya que el Show Run de Sergio Pérez en la Ciudad de México se realizará a las 10:00 de la mañana.

Horario: 10:00 de la mañana

Por ahora, Cadillac no ha dado detalles sobre cuánto tiempo durará el evento; sin embargo, podría extenderse durante varias horas. La escudería compartió que este evento es el inicio de una semana especial para el piloto mexicano.

“Marcará el inicio de una semana memorable en la que alcanzará los 300 Grandes Premios en su trayectoria dentro de la máxima categoría, consolidándose como uno de los pilotos con mayor experiencia en la historia del campeonato”.

Esta fecha es por demás especial, ya que se trata del regreso de ‘Checo’ al Autódromo Hermanos Rodríguez tras ausentarse en 2025. Luego de su salida de Red Bull, Pérez se tomó un año de descanso antes de volver a la Fórmula 1 con Cadillac.

“Para Cadillac F1 Team, competir por primera vez en la Ciudad de México es un motivo de enorme orgullo, y hacerlo mientras Checo celebra su Gran Premio número 300 lo hace aún más significativo”, señaló Marcin Budkowski, Team Principal de Cadillac Formula 1 Team.

¿Cómo registrarse para saber más sobre el Show Run?

Mientras los aficionados del deporte motor esperan más noticias sobre el Show Run de ‘Checo’ Pérez en la Ciudad de México, Cadillac informó que se pueden registrar en su página web para recibir todos los detalles antes que nadie. Para ello, realiza los siguientes pasos: