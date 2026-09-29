La historia de Otto Sirgo, el actor mexicano que nació en Cuba y estudió ingeniería y administración

El actor Otto Sirgo se metió a estudiar dos carreras pero siempre se quiso dedicar a la actuación (Foto: Cuartoscuro).

Otto Sirgo, actor de ‘Rosa Salvaje’, murió a los 79 años tras una larga trayectoria en el espectáculo: trabajó en teatro, televisión y cine en una carrera que se extendió por más de 50 años.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó este miércoles el fallecimiento de Otto Sirgo tras varios años con algunos problemas de salud.

Otto Sirgo no siempre se dedicó a la actuación, anteriormente hizo una carrera en Administración de empresas turísticas. (Foto: Cuartoscuro) (Felipe Castellanos)

¿Quién fue Otto Sirgo, el actor que murió a los 79 años?

Otto Sirgo desarrolló una carrera de casi seis décadas como actor, director y productor, con presencia en teatro, cine y televisión.

Nació el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, en una familia estrechamente ligada a la actuación. Sus padres: el cubano Otto Sirgo y la mexicana Magda Haller se dedicaban al espectáculo y estaban constantemente de gira. Su abuela también era intérprete: la actriz Conchita Gentil Arcos.

Aunque nació en Cuba, Sirgo contó pasó una gran parte de su infancia en Sudamérica, principalmente en Argentina, y después de los 7 años llegó para vivir en México con su madre tras el divorcio de sus padres.

En México desarrolló la mayor parte de su vida y consolidó su carrera en la actuación. Desde niño quería ser actor puesto que creció rodeado de escenarios.

Antes de dedicarse de lleno a la actuación, hizo estudios de ingeniería electrónica en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), aunque no terminó el primer año.

Después ingresó a la Escuela Mexicana de Turismo, donde concluyó la carrera de Administración de Empresas Turísticas. Sin embargo, nunca ejerció esa profesión porque su objetivo siempre había sido dedicarse a la actuación.

Su actividad profesional comenzó en 1968, cuando empezó a trabajar de manera formal con comerciales, mientras buscaba oportunidades en televisión o como modelo.

Otto Sirgo también fue director de diferentes proyectos televisivos. (Foto: Cuartoscuro) (Francisco Rodríguez)

El registro del Instituto Mexicano de Cinematografía ubica entre sus primeras películas La maestra inolvidable (1969), además de El monasterio de los buitres (1973) y Nosotros los pelados (1984).

La televisión se convirtió en uno de los principales escenarios de su carrera. Sirgo participó en telenovelas como Rosa salvaje, Los ricos también lloran y Lazos de amor, además de desempeñarse como director en distintas producciones.

En Lazos de amor, protagonizada por la actriz Lucero, interpretó a Eduardo Rivas, uno de los personajes que formaron parte de la historia de las trillizas María Guadalupe: María Fernanda y María Paula.

El teatro también ocupó un lugar importante para el actor. Además de ser protagonista, tuvo oportunidad de dirigir y producir obras pese a que nunca tomó una formación formal en actuación. Aún así, trabajó con importantes directores mexicanos y extranjeros.

En noviembre de 2020 murió su esposa, Maleni Morales, con quien estuvo casado durante más de cuatro décadas y tuvo dos hijas, Valerie y Tania. La actriz había enfrentado cáncer de pulmón y, aunque meses antes Sirgo había explicado que el cáncer había desaparecido, su estado de salud se complicó.

El actor contó que Morales murió a causa de una trombosis pulmonar y recordó que la noche anterior pudo visitarla en el hospital, donde se despidió de ella con un beso y un abrazo. Años después, aceptó que, tras la muerte de Morales, perdió el gusto por salir y socializar.

Durante los últimos años de su vida, el actor enfrentó varios episodios relacionados con su salud de los que habló públicamente: a finales de 2020, aceptó tener tabaquismo; en 2022 se operó cataratas de los ojos, ante lo que le regresó la visión; y el año pasado, en su regreso a Televisa, aceptó que tenía problemas de equilibrio.