¿Por qué hospitalizaron a Emiliano Aguilar? ‘Su estado de salud es delicado’, dice su equipo

Emiliano Aguilar fue hospitalizado de emergencia y suspendió temporalmente sus compromisos. (Foto ilustrativa generada con IA / Captura de pantalla).

El cantante Emilano Aguilar fue hospitalizado de emergencia y suspendió temporalmente sus presentaciones y compromisos.

“Su estado de salud es delicado y atraviesa episodios de ansiedad”, informó el equipo de Emiliano Aguilar a través de un comunicado difundido en las redes sociales de TKLA Restaurant Grill & Cantina, en California, donde el músico tenía un evento este martes 29 de septiembre.

Emiliano Aguilar tenía programada una convivencia con sus fans en TKLA Restaurant Grill & Cantina, donde firmaría autógrafos, se tomaría fotos y promocionaría su música. (Foto: Instagram)

El músico tenía prevista una convivencia con sus fans en dicho establecimiento, donde firmaría autógrafos, se tomaría fotos y difundiría su música. Sin embargo, el restaurante agregó en Instagram: “Emiliano está atravesando situaciones de salud que requieren su atención y deben ser su prioridad en este momento. Lamentamos mucho esta situación y le deseamos una pronta recuperación”.

En el mensaje oficial, firmado por Patricia Reyes, se menciona: “En este momento, su prioridad es recibir la atención necesaria y enfocarse en su bienestar y recuperación. Agradecemos la comprensión, el respeto y el apoyo del público, los medios de comunicación, promotores y organizadores durante este periodo. Cualquier actualización sobre sus próximas actividades se dará a conocer oportunamente a través de sus canales oficiales”.

El cantante atraviesa episodios de ansiedad y recibe atención médica, informó su equipo. (Foto: Instagram)

¿Qué pasó con Emiliano Aguilar?

El hijo de Pepe Aguilar desactivó sus perfiles de redes sociales y al momento no se han revelado más detalles sobre su condición médica.

En días pasados, el músico atrajo la atención pública por su ruptura con Gala Montes, quien dejó La Casa de los Famosos México en medio de especulaciones por supuesto abuso de sustancias y problemas de salud mental.

Previo al anuncio de la hospitalización, Javier Ceriani informó que el medio hermano de Ángela Aguilar estaría atravesando una crisis: “Emiliano no quiere cruzarse con Gala Montes. Gala ya pidió perdón, pero el misil que tiró Gala no pasó por el costado de la vida de Emiliano. Le dolió”.

El periodista agregó: “Yo te digo que lo dejó casi tumbado unos cuatro o cinco días Emiliano, aparente y alegadamente, habría necesitado ayuda psicológica, ayuda de amigos porque no la pasó bien. Me dicen que estuvo muy deprimido, que ya está superando eso, pero que el misil de Gala, para él, fue durísimo”.

La polémica entre Gala Montes y Emiliano Aguilar surgió después de que él cortó contacto con ella: “La tuve que bloquear de todos lados porque algo pasó, pero no, lo hice porque estoy cansado de que la gente diga que está así por mi culpa y no, ni estamos juntos, la neta”, explicó en Instagram.

Emiliano Aguilar y Gala Montes protagonizaron una polémica días antes de la hospitalización del músico. (Foto: Cuartoscuro) (Estrella Josento)

En tanto, Gala Montes afirmó que ambos habían salido y que la relación terminó después de una discusión.

“Emiliano, no tienes nada qué decir ni salir a hablar cosas, conste que yo lo hago porque tú lo hiciste, aguántate, quédate callado y llámame si tienes algún problema conmigo, él y yo salimos, pero no se pudo (...) Me bloqueó porque me dejó, anda de ardido, se enojó por una tontería y yo me enojé, lo mandé a la ver%a, necesitaba ayuda, no me sentía bien y entonces le hablé a mi ex, vino a ayudarme”, dijo ella.

Gala aclaró que Emiliano no fue responsable de que comenzara a consumir drogas. Tras sus declaraciones, Aguilar dijo que no continuaría con la discusión y sostuvo que, pese a las diferencias entre ambos, él nunca había hablado mal de ella y que anteriormente incluso la había defendido públicamente.