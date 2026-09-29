Partidos amistosos de México Sub-20 vs. Brasil, España y Elche: ¿Cuándo y a qué hora juega la Selección?

La Selección Mexicana Sub-20 comienza una gira de preparación que empieza con un partido de alto nivel contra la Selección de España, en una convocatoria en la que aparece Aldo De Nigris, delantero del Monterrey e hijo del histórico jugador Antonio De Nigris.

El Tri llega a esta gira después de conquistar nuevamente el Campeonato Sub-20 de la Concacaf y buscará aprovechar estos partidos para continuar con el desarrollo de la generación que representará a México en futuras competencias, como el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos 2028 en Los Ángeles.

La Selección Mexicana Sub-20 juega tres amistosos, partidos de preparación para el Mundial 2027. (Foto: EFE).

Horario y fecha de los partidos amistosos de la Selección Mexicana Sub-20 contra España, Elche y Brasil

El equipo dirigido por Alex Diego tendrá tres compromisos durante esta concentración, con Elche y Brasil como sus siguientes rivales.

¿Cúando y a qué hora es el partido de México Sub-20 contra España?

El partido España vs. la Selección Mexicana Sub-20 se lleva a cabo este miércoles 30 de septiembre de 2026 desde el Cerro del Espino, en Majadahonda, Madrid.

El silbatazo inicial está programado para las 12:30 horas, tiempo del centro de México.

La RFEF confirmó que el encuentro será transmitido en España por Teledeporte. Para México, no se han confirmado sitios de transmisión.

Elche vs. México Sub-20: Fecha y hora del partido

Después de enfrentar a la selección española, el equipo de Alex Diego continuará con su gira y tendrá otros dos compromisos durante los primeros días de octubre.

El viernes 2 de octubre, México se enfrentará al Elche en la Pinatar Arena, en España. El partido está programado para las 02:00 horas, tiempo del centro de México.

Al igual que el partido anterior, no se tiene confirmación sobre los sitios de transmisión del partido para territorio mexicano.

El Elche es un club de LaLiga que actualmente está en lugares de descenso, pues se mantiene en el lugar 18 de la tabla con 5 puntos.

Festejo de Hugo Camberos y Santiago Sandoval durante el partido de fútbol semifinal México vs Canadá del Campeonato Sub-20 de la Concacaf en el Estadio Banorte. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

México Sub-20 y Brasil en partido amistoso

El último partido amistoso de México de la gira será frente a Brasil, también en la Pinatar Arena, el domingo 4 de octubre. El duelo está programado para las 03:00 horas, tiempo del centro de México.

De igual manera no se ha confirmado de un canal o plataforma digital que vaya a pasar el encuentro.

El calendario de la gira completa queda de la siguiente manera:

30 de septiembre: España vs. México — 12:30 horas

España vs. México — 2 de octubre: México vs. Elche — 02:00 horas

México vs. Elche — 4 de octubre: México vs. Brasil — 03:00 horas

El objetivo de estos encuentros es que la Sub-20 continúe con su preparación y evaluación de jugadores de cara a los siguientes compromisos de la categoría.

¿Qué jugadores fueron convocados para los amistosos de la Selección Mexicana Sub-20?

Estos son los 22 futbolistas que llamó Alex Diego para afrontar los partidos contra España, Elche y Brasil.

PORTEROS

Artemio Olvera – Atlético de San Luis

Sebastián Liceaga – Guadalajara

DEFENSAS

Cristóbal Alfaro – Atlante

Fernando Olvera – Tijuana

Luis Carmona – FC Juárez

Carlos Hernández – Guadalajara

Yohan Orozco – Guadalajara

Edwin Soto – Pachuca

Juan Echilvestre – Santos

Ricardo Alonso – Tepatitlán

MEDIOCAMPISTAS

Basilio Alfaro – Pachuca

Juan Sigala – FC Juárez

Diego Covarrubias – Guadalajara

Gael García – Guadalajara

Samir Inda – Guadalajara

Nelson Cedillo – Santos

Luis Gómez – Santos

Henrique Simeone – Tigres

DELANTEROS

William Barboza – Dallas FC

Diego Reyes – Flamengo

Aldo De Nigris – Monterrey

Aldahir Valenzuela – Monterrey



