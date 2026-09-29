¿Ya se rindió al Verde? Morena admite que ‘no tiene cuadros desarrollados’ en San Luis Potosí

Elí César Cervantes fue senador de Morena entre 2018 y 2024 y ahora encabezará la estructura del partido en San Luis Potosí.

Morena reconoció que en San Luis Potosí todavía no cuenta con perfiles locales suficientemente desarrollados para encabezar su proyecto rumbo a las elecciones de 2027, por lo que la dirigencia recurrió al consenso para designar a Elí César Cervantes como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, explicó que el partido realizó una encuesta telefónica de reconocimiento entre más de 20 personas que se registraron para participar en el proceso interno. El resultado, dijo, llevó a la dirigencia a concluir que los cuadros locales todavía necesitaban mayor crecimiento.

“Parte de la conclusión es que nuestros cuadros todavía les falta por desarrollarse”, señaló Montiel durante la presentación de las definiciones del partido para los estados que renovarán gubernatura en 2027.

¿Cómo eligió Morena a su coordinador en San Luis Potosí?

De acuerdo con Montiel, ante los resultados de la medición, Morena optó por la otra vía contemplada en sus estatutos: el consenso entre los participantes.

“Nosotros tenemos que apegarnos al estatuto, entonces se acordó con todos buscar el consenso en un compañero, compañera”, explicó la dirigente nacional.

Tras las conversaciones internas, el partido acordó que Elí César Cervantes encabezara la coordinación estatal en San Luis Potosí.

Montiel destacó que Cervantes fue senador de la República entre 2018 y 2024 y posteriormente se desempeñó como funcionario de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, actualmente Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La dirigente morenista también resaltó su participación en los trabajos relacionados con la liberación de derechos de vía para proyectos ferroviarios, así como su trayectoria dentro del movimiento.

“Es un gran compañero, maestro, que siempre ha estado en el movimiento fundador”, dijo.

¿Quién es Elí César Cervantes, el elegido de Morena para SLP?

Elí César Cervantes Rojas fue senador de Morena durante el periodo 2018-2024. Su designación como coordinador estatal lo coloca al frente de la estructura morenista en San Luis Potosí rumbo al proceso electoral de 2027.

La dirigencia nacional de Morena también presentó los nombramientos de otras entidades que renovarán gubernatura en 2027, entre ellas Nuevo León, Tlaxcala, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.

Morena irá sin alianza con el Verde en San Luis Potosí

San Luis Potosí es una de las entidades donde Morena no competirá en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) para la gubernatura de 2027, de acuerdo con lo informado por la dirigencia morenista.

La ruptura se originó tras el respaldo del PVEM a la senadora Ruth González Silva (esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona) para buscar la gubernatura. Citlalli Hernández señaló entonces que dicha candidatura chocaría con las reglas de Morena contra el nepotismo.

Gallardo dijo en mayo que Morena y el PVEM debían competir juntos en 2027 y aseguró que existía una buena relación entre ambos partidos. Sin embargo, el pasado 28 de septiembre González Silva descartó ir en alianza con el partido guinda: “Con Morena, seguramente no”, indicó.