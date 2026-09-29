Construcción en México enfrenta falta de mano de obra y rezago tecnológico

La industria de la construcción mexicana enfrenta una escasez de mano de obra, la cual se ha encarecido, además de arrastrar un rezago de una década en la adopción de tecnologías.

“La mano de obra sin duda es un es una preocupación en sentido positivo porque si tenemos escasez es que la gran mayoría de los mexicanos tienen trabajo y estamos compitiendo con otros sectores industriales”, señaló Carlos Eduardo Ramírez Capó presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI).

Al participar en la conferencia de prensa con motivo de la celebración de la Expo CIHAC, el líder del sector aseguró que si bien no es un fenómeno generalizado, ya existen estados con alto déficit de trabajadores de la construcción como Yucatán, Nuevo León, Michoacán o Tamaulipas.

“No es un tema generalizado pero mucho del sistema constructivo que estamos utilizando en Vivienda del Bienestar pasa por los moldes y ahí necesitamos una mano de obra especializada y necesitamos capacitarlos”, acotó.

En el mismo tono, Gilberto Méndez, director comercial de Novaceramic reveló que la compañía también se enfoca en dar capacitaciones ante la falta de mano de obra.

“En todos los niveles entonces nosotros como proveedores podemos tener el producto el mejor producto pero si no hay quien lo coloque, estamos fritos, nosotros también estamos en proceso de trabajo en general capacitaciones a nivel nacional”, explicó.

Po su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), Ricardo González Lomelí, advirtió que la industria tiene un rezago de una década en adaptación tecnológica.

“Tenemos un atraso en México más o menos de 10 años en cuanto a tecnología y en innovación tecnológica. Desde la CMIC hemos estado trabajando para optimizar los recursos que van desde el proyecto la construcción, la operación y mantenimiento de los inmuebles porque la construcción no nada más es vivienda, es la infraestructura hídrica, eléctrica y ahí se está invirtiendo”, señaló.

De acuerdo con el presidente de Canadevi, sus asociados tienen comprometido 640 mil millones de pesos destinados para el Programa de Vivienda para el Bienestar en lo que resta del sexenio.

La Expo CIHAC, la cual se llevará a cabo del 14 al 16 de octubre próximos en el Centro Banamex donde se espera la asistencia de 19 mil visitantes con más de 500 expositores nacionales e internacionales.