‘Hasta el final’: Mamá de Abelito inicia proceso legal contra tres influencers por tocamientos no consensuados

Una fiesta de Abelito terminó con varias polémicas y una denuncia de su madre por tocamientos y roces sin consentimiento (Foto: Cuartoscuro).

Cristina Romero Álvarez, mamá del influencer Abelito, inició “acciones legales correspondientes” tras denunciar que fue víctima de tocamientos y roces corporales sin consentimiento por parte de creadores de contenido durante una fiesta.

“He decidido emprender las acciones legales correspondientes por los hechos de naturaleza sexual de los que fui víctima durante una reunión (...) donde, aun siendo una persona de la tercera edad, sufrí tocamientos y roces corporales sin mi consentimiento, con la excusa de estar bailando en la celebración del cumpleaños de mi hijo”, expuso.

¿A quiénes acusa de tocamientos Cristina Romero Álvarez, mamá de Abelito?

De acuerdo con un comunicado, son tres los influencers acusados de tocar y rozar indebidamente a Cristina: el español Naim Darrechi, el argentino Agustín Fernández y el mexicano Luis Eduardo Fernández ‘El Suavecito’, los tres exparticipantes de La Mansión VIP.

“Será la autoridad competente quien investigue lo ocurrido y determine las responsabilidades que correspondan conforme a la ley”, adelantó.

La mamá del influencer aseguró que decidió alzar la voz porque, según defendió, “ninguna persona debe sentirse avergonzada o tener miedo de denunciar cuando ha sido víctima de violencia sexual”.

“No importa el lugar en el que estemos, la forma en que estemos vestidos, nuestra edad, nuestro género, nuestra condición física o cualquier otra circunstancia: nadie tiene derecho a tocar nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento”, sostuvo.

Cristina llamó a otras víctimas de abusos a no guardar silencio, buscar apoyo y denunciar cuando así lo decidan. También invitó a colectivos de mujeres, organizaciones en la materia y grupos de la sociedad civil a “visibilizar y acompañar a las víctimas de violencia sexual”.

“Hago un llamado a la comunidad a dejar de difundir contenido burlesco o denigrante sobre esta situación. Detrás de cualquier comentario, imagen o publicación existe una persona que está enfrentando una situación que no eligió y que merece respeto. Las burlas revictimizan, lastiman”, expresó.

Abelito compartió el comunicado mediante sus historias con un mensaje de aliento: “Te apoyo, mamá, y estoy contigo hasta el final”.

¿Qué pasó en la fiesta de cumpleaños de Abelito? Esto sabemos

En videos de la fiesta se puede ver que algunos creadores bailan cerca de la madre de Abelito. Darrechi después pidió disculpas por lo ocurrido con Cristina.

“La cagué, si me hicieran lo mismo con mi mamá, para mí sería motivo de bronca. Discúlpame, Abelito, estuvo fatal, lo siento y la verdad que perdí la cabeza en ese momento”, dijo durante una transmisión en vivo.

No fue lo único por lo que los focos se fueron con Darrechi. El español tuvo un altercado con Aarón Mercury, en una discusión en la que tuvo que intervenir Aldo de Nigris. De acuerdo con el influencer mexicano, todo empezó porque le reclamó que estaba incomodando a algunas mujeres en la fiesta.

“Cuando las copas estaban más arriba, él se nos acerca como muy gallito (...). A mí me molestó su actitud, como si estuviera por encima de uno, fronteando. (...) La gente se da cuenta del desacuerdo, lo agarran a él, me agarran a mí, se sigue riendo como en tono de burla, yo agarro una lata y se la aventé”, contó Darrechi.

Abelito posteriormente cuestionó la actitud de algunos asistentes, los cuales ni siquiera estaban considerados: “No es para nada chido que, aún sin ser invitado, lleguen y quieran lucirse o armar su teatro”, expresó.