La ‘plaza de Mexicali’: ¿Quiénes son los sancionados junto con Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar?

De acuerdo con el Gobierno de EU, Carlos Torres y su hermano 'lavaron' dinero recibido por sobornos por medio de empresas fachada.

A Carlos Torres, exexposo de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, le ‘llovió sobre mojado’: Después de que el Departamento del Tesoro lo acusó de colaborar con ‘La Mayiza’, sus cuentas fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La investigación de EU publicada este martes 29 de septiembre pone a Carlos Torres al frente de un “esquema de narcocorrupción” diseñado para proteger las actividades de Los Rusos, una célula de La Mayiza con operaciones en el estado fronterizo.

La pesquisa del Departamento del Tesoro afirma que Carlos Torres tuvo tratos con Juan Jose Ponce Felix, ‘El Ruso’, jefe de plaza de ‘La Mayiza’ en Mexicali, para facilitar las actividades del grupo en Baja California y evitar que fueran interrumpidas por operativos federales.

Carlos Torres y Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, informaron de su separación en octubre de 2025. (Cuartoscuro y Facebook @CarlosTorresBC)

¿Qué personajes colaboraron con ‘La Mayiza’ en Mexicali?

Fue una operación que literalmente quedó en familia: La operación involucró a tres personas: Carlos Torres; su hermano Luis Alfonso Torres, y Pedro Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.

¿De qué se encargó cada quién? El Gobierno de EU señaló lo siguiente:

Carlos Torres: Utilizó su “influencia política” para ‘blindar’ las actividades de ‘La Mayiza’ en el municipio fronterizo. Fue por esto que el Gobierno de EU revocó su visa en mayo de 2025. Si bien justo en ese mes también canceló la visa de la gobernadora Marina del Pilar, la mandataria estatal no fue mencionada en la publicación de este martes 29 de septiembre.

Pedro Ariel Mendívil García: ‘Vendió’ el control de la policía de Mexicali a ‘Los Rusos’ a cambio de sobornos. Según la investigación, esto permitió que los elementos participaran en “operaciones de ejecución” para ‘La Mayiza’.

A su vez, Mendívil García también sobornaba a Carlos Torres para permitir que ‘Los Rusos’ operaran “con relativa impunidad”. Según una investigación de N+, los pagos eran de al menos 150 mil dólares al mes.

Luis Alfonso Torres: El Departamento del Tesoro lo señala como el encargado de ‘lavar’ el dinero de los sobornos a través de empresas y campañas políticas. El Gobierno de EU no mencionó a favor de qué partido político se usaron los recursos.

Estos son los líderes de La Mayiza, facción del Cartel de Sinaloa, en Baja California, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de EU. (Departamento del Tesoro EU)

Entre las empresas presuntamente usadas por Luis Alfonso Torres está Vida Orgánica Tijuana, un negocio de productos naturales y orgánicos fundado con participación de Marina del Pilar y Carlos Torres cuando aún estaban casados.

El establecimiento, ubicado en la colonia Lomas de Agua Caliente, Tijuana, vende productos para personas con distintos tipos de alimentación al ofrecer opciones veganas, vegetarianas, keto, bajas en carbohidratos, sin gluten y sin azúcar.

Otros negocios sancionados por el Departamento del Tesoro fueron:

Edifika Desarrollos Baja; The Woods Bar; Raes Restaurante, y Distribuidora y Comercializadora ATAF, por su relación con Luis Alfonso Torres.

Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, por su relación con Pedro Ariel Mendívil García.

“Todos los bienes y derechos sobre bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos, o que estén en posesión o bajo el control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros”, dijo el Departamento del Tesoro en el comunicado.

Esta fue la respuesta de Marina del Pilar a la acusación contra su exesposo

La gobernadora de Baja California se deslindó del caso y remarcó que ya está legalmente divorciada de Carlos Torres, esto después de que anunció su separación en octubre de 2025.

“El único interés que comparten es el bienestar de su hijo”, detalló en un comunicado. Horas después, en declaraciones a medios, Marina del Pilar Ávila dijo desconocer “los señalamientos que se hacen por parte del Gobierno de Estados Unidos”.

“Este gobierno ha combatido a todos los grupos de la delincuencia organizada. Son alrededor de 130 detenciones de criminales de alto nivel que se han realizado. Somos uno de los estados con más decomisos tanto de sustancias como de armas. Hemos combatido de manera frontal a la delincuencia y lo vamos a seguir haciendo”, apuntó.

Marina del Pilar Ávila y Carlos Torres se casaron en septiembre de 2019 en una ceremonia en el Jardín Pakal, en el Centro Cívico de Mexicali. Ella estaba a punto de tomar protesta como alcaldesa de Mexicali, mientras que Torres aún era diputado del PAN.