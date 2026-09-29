Emiliano Aguilar reaparece y explica su problema de salud: ‘Me dio un ataque de pánico’

El cantante Emiliano Aguilar aclaró el problema de salud por el que canceló una convivencia con fans. De acuerdo con el hijo de Pepe Aguilar, sufrió un ataque de pánico.

“Muchísimas gracias a todas las personas que se preocuparon por mí”, dijo en la cuenta de su representante, Patricia Reyes. “Me dio un ataque de pánico, ya les he dicho que pues a mí me dan. Estoy lidiando con muchas cosas últimamente, pero aquí seguimos echándole ganas”.

Pese al comunicado de su equipo de trabajo, Emiliano Aguilar aclaró que no estaba en el hospital y que se encuentra “bien”. “Sí pasé por unas cosas, pero aquí andamos echándole ganas”, concluyó.

¿Qué le pasó a Emiliano, el hijo de Pepe Aguilar? Esto sabemos

La mañana de este martes, las redes sociales del restaurante californiano TKLA Restaurant Grill & Cantina publicaron un comunicado referente a la cancelación de Aguilar para una aparición que tenía programada para este 29 de septiembre.

“Actualmente se encuentra hospitalizado. Su estado de salud es delicado y atraviesa episodios de ansiedad”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con los flyers del evento, se trataba de un meet & greet, es decir, una convivencia con fans en la que iba a tomarse fotos, firmar autógrafos y presentar algunas canciones.

“Emiliano está atravesando situaciones de salud que requieren su atención y deben ser su prioridad en este momento. Lamentamos mucho esta situación y le deseamos una pronta recuperación”, expresó el establecimiento al respecto.

El comunicado, firmado por Patricia Reyes, hacía hincapié en que la prioridad para el cantante mexicano en ese momento era “recibir la atención necesaria” y enfocarse en su bienestar y recuperación.

Además de esto, el hijo mayor de Pepe Aguilar cerró sus cuentas en redes sociales.

El cantante atraviesa episodios de ansiedad y recibe atención médica, informó su equipo. (Foto: Instagram)

Emiliano Aguilar tuvo roces con Gala Montes antes de su hospitalización

Días antes de que se reportara la hospitalización de Emiliano Aguilar, el cantante reveló en redes sociales que tuvo problemas con Gala Montes, ex de La Casa de los Famosos México, con quien habría tenido citas.

“La tuve que bloquear de todos lados porque algo pasó, pero lo hice porque estoy cansado de que la gente diga que está así por mi culpa y ni estamos juntos”, expresó.

Gala confirmó que salieron y dio su propia versión de los hechos con un mensaje para el rapero: “No tienes nada que decir ni salir a hablar cosas. Yo lo hago porque tú lo hiciste. Aguántate, quédate callado y llámame si tienes algún problema conmigo”, explicó.

Además, dio contexto al público: “Él y yo salimos pero no se pudo. Me bloqueó porque me dejó, anda de ardido, se enojó por una tontería y yo me enojé. Necesitaba ayuda, no me sentía bien y entonces le hablé a mi ex, vino a ayudarme”, narró.

En una serie de intercambios, Gala lo acusó de ser celoso, de no tener dinero y de tener mala higiene personal; sin embargo, la actriz se disculpó con él ante los medios por esos comentarios.

“Estaba muy enojada. Siento mucho lo que dije. Me arrepiento mucho. Emiliano, discúlpame si estás viendo esto. Algún día lo haré en persona. Sé que este no es el lugar, pero me arrepiento de haber dicho eso”, expresó Gala ante la prensa de espectáculos tras los ‘dimes y diretes’.