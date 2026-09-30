Los asesinos de Carlos Manzo se esconden bajo el sombrero

A 11 meses del asesinato cometido en contra del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, las investigaciones apuntan al primer círculo del Movimiento del Sombrero, pues conforme pasa el tiempo esta historia ha comenzado a salpicar de sangre a su expareja y alcaldesa sustituta, Grecia Quiroz.

En 2024 Carlos Manzo asumió el gobierno por la vía independiente en Uruapan, una ciudad sometida por la delincuencia, las extorsiones y en donde comenzó la guerra contra el narcotráfico después de que arrojaran cinco cabezas en un bar en aquel lejano 2006.

La esperanza de un cambio tras el desastre de un ayuntamiento morenista feneció al poco tiempo con el asesinato de Carlos Manzo y pareciera no encontrar la luz, pues los que se supone deberían colaborar para alcanzar justicia están más ocupados en administrar la herencia del exalcalde. ¡Así como lo están leyendo!

Juan Manzo, hermano de Carlos y quien se desempeña como subsecretario de Gobierno, ha exigido constantemente en redes sociales y en cualquier oportunidad frente a los medios una investigación profunda dentro del círculo cercano del ex presidente municipal, luego de que muchos personajes del llamado Movimiento del Sombrero han sido expuestos como los responsables de este crimen.

El primero de ellos, José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Carlos Manzo y responsable de su seguridad en aquella noche del 1 de noviembre. El exmilitar fue nombrado secretario de Seguridad de Uruapan y fue removido a los pocos meses, al ser acusado por su esposa de violencia familiar. Sin embargo, regresó al cargo con el respaldo del mismo Carlos Manzo y desde entonces se hizo cargo de su seguridad. El día del atentado, José Manuel Jiménez debía coordinar su protección y tras cometerse el crimen, el asesinato, se mantiene prófugo.

Hasta el momento, la expareja del alcalde asesinado y ahora presidenta municipal, Grecia Quiroz, ha mantenido una actividad sorprendentemente neutra, a pesar de que el encargado de cuidar a su pareja asesinada está, como ya lo leyeron, prófugo, no localizado o “perdido”.

Agárrense

Pues uno de los líderes del Movimiento del Sombrero y también diputado, Carlos Tafolla, se atrevió a celebrar públicamente que hubiese huido para no responder a la justicia. Ver para creer.

Otro personaje cercano al Movimiento es el exjefe de Relaciones Públicas y Protocolo, Samuel García Rivero, acusado de filtrar información de todos los movimientos de Carlos Manzo al Cártel Jalisco Nueva Generación. Por cierto, Samuel llegó a la administración de Carlos Manzo por recomendación de Grecia Quiroz y, tras el asesinato, mágicamente se convirtió en uno de los burócratas municipales mejor pagados. 70 mil pesos mensuales con un puesto de jefe de Departamento, según expuso la ex secretaria particular, Yesenia Méndez.

Siéntese bien

En ambos casos, el Movimiento del Sombrero ha preferido voltear hacia otro lado, ignorando todas las pruebas que envuelven a un círculo cercano de Carlos Manzo.

Pero más grave aún son los señalamientos que Juan Manzo ha realizado sobre la relación que mantenían su hermano y Grecia Quiroz con Alexis Jesús N, El Brilloso, y presunto responsable directo de este crimen.

De entrada, Grecia Quiroz negó tener un vínculo cercano con Alexis, pero a los pocos días se acordó de esa cercanía e incluso confirmó que era “su ahijado”. Mencionó que Carlos Manzo había apostado por apoyarlo y sacarlo de la delincuencia; no obstante, el delincuente traicionó esa ingenua confianza.

Ahora bien, el líder estatal del PRI y quien fuera muy amigo de Carlos Manzo desde sus épocas como jóvenes priistas, Guillermo Valencia, también ha hecho mención sobre lo sospechoso que resulta que existiera una cercanía de ese nivel y se sumó a las voces que piden que haya una investigación más profunda al Movimiento del Sombrero para despejar cualquier relación con grupos criminales.

Y no es por ponerle más limón a la herida, pero la entrega de los celulares sigue siendo un tema pendiente de Grecia Quiroz. Así como lo están leyendo. Se ha negado a entregarlos.

Ayer la fiscalía de Michoacán declaró que enviará un nuevo requerimiento a la alcaldesa con la finalidad de que los entregue, y que si se niega, dicha conducta podría derivar en sanciones tipo el arresto.

Los necesitan para ampliar las investigaciones. Raro que no los entregue ¿o no?

De hecho, tratando de justificarse, en sus entrevistas ha tenido que hacer mil y un malabares y siempre termina tropezando.

Repito, la entrega de los celulares es una prueba determinante para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo.

Mientras esto pasa, Uruapan, la llamada Perla del Cupatitzio se encuentra sumida como una de las ciudades más inseguras del mundo, registrando homicidios diarios, robos en los negocios, que heroicamente abren sus puertas para intentar trabajar, y con calles llenas de basura, pues el servicio de recolección es otra debilidad del gobierno del sombrero.

Lo que le pasó a Carlos Manzo es sin duda una tragedia, y que Grecia, la alcaldesa ungida, no entregue las pruebas necesarias para el esclarecimiento no habla bien de ella.

Raúl Morón Orozco durante el registro de aspirantes a la coordinación de estatal en defensa de la transformación y soberanía Nacional de Morena Partido del Trabajo y Verde Ecologista. (Cuartoscuro)

Por no dejar, les platico que el senador Raúl Morón sigue bien enojado porque Morena no le cumplió ser la corcholata para el 27, a pesar de que había un compromiso tácito tras haberle cedido su lugar a Bedolla hace seis años. Tratando de negociar espacios, ha declarado que en los próximos días habrá de definir la ruta a seguir. Yo no lo veo rompiendo, sólo haciendo berrinche, ¿y ustedes?