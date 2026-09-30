Huracán ‘Rachel’ cierra escuelas: Suspenden clases en Jalisco este miércoles 30 de septiembre

Debido al paso de la tormenta tropical 'Rachel', Jalisco suspendió clases el 30 de septiembre.

A la espera de lluvias torrenciales por la tormenta tropical ‘Rachel’ y días feriados en escuelas, Jalisco y Michoacán suspendieron clases para este miércoles 30 de septiembre.

La Secretaría de Educación de Jalisco explicó que la suspensión de clases es una medida preventiva, con la que buscan reducir los riesgos asociados a las inundaciones y lluvias de la tormenta tropical ‘Rachel’, que amenaza con volverse huracán en las próximas horas.

La medida no aplica para toda la entidad, y las autoridades llamaron a mantenerse atentos a las indicaciones de Protección Civil para cualquier actualización.

Michoacán también advirtió que la suspensión de clases, pero solo será porque tendrá celebraciones con motivo del natalicio de José María Morelos y Pavón.

¿Qué municipios suspenden clases por la tormenta tropical ‘Rachel’?

De acuerdo con las autoridades educativas, estos son los municipios que suspenden clases por la tormenta tropical ‘Rachel’:

Jalisco: Acatlán de Juárez, Atemajac de Brizuela, Autlán de Navarro, Cabo Corrientes, Cihuatlán, Concepción de Buenos Aires, Cuautitlán de García Barragán, El Grullo, Gómez Farías, Jilotlán de los Dolores, La Huerta, La Manzanilla de la Paz, Mascota, Mazamitla, Pihuamo, Puerto Vallarta, Quitupan, Santa María del Oro, Talpa de Allende, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Tizapán el Alto, Tomatlán, Tonila, Tuxpan, Valle de Juárez, Villa Corona, Villa Purificación, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo.

Michoacán: Morelia, pero por el natalicio de José María Morelos y Pavón.

La Secretaría de Educación de Michoacán llamó a evitar noticias falsas sobre la suspensión de clases por la tormenta ‘Rachel’, ya que circularon rumores de que cancelarían clases en más de 10 municipios.

¿Qué estados esperan lluvias intensas por la tormenta tropical ‘Rachel’?

La tormenta tropical ‘Rachel’ evolucionará a huracán en las próximas horas. Por ello, se esperan lluvias de intensas a torrenciales en estados con costa en el Océano Pacífico y en el norte, esto derivado de la baja presión remanente que fue el huracán ‘Polo’.

El pronóstico de lluvias es el siguiente: