Gobierno adeuda 14 mil millones de pesos a farmacéuticas previo a licitación 2027-2028

Antes del arranque de licitaciones por medicamentos, el Gobierno adeuda más de 14 mil millones de pesos.

El Gobierno Federal mantiene un adeudo cercano a los 14 mil millones de pesos con la industria farmacéutica nacional , concentrado principalmente en las cuentas por pagar de IMSS-Bienestar , así como del IMSS, ISSSTE e Institutos Nacionales de Salud.

Esta falta de liquidación genera creciente preocupación entre los laboratorios proveedores ante el arranque de las licitaciones públicas para el abasto de medicamentos correspondientes al periodo 2027-2028.

“Estamos hablando de una deuda, sobre todo de IMSS-Bienestar, pero de otras entidades también, de cerca de 14 mil millones de pesos actualmente”, alertó Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).

El directivo enfatizó que la falta de pagos presiona la liquidez de las empresas en el momento en que deben comprometer capital para nuevos contratos: “Hay problemas para recibir medicamentos y para conseguir órdenes nuevas; hay problemas en las entregas porque hay problemas de pago”, reconoció sobre el desabasto.

“Se ha avanzado (con los adeudos), pero no a la velocidad que quisiéramos. El compromiso es que se pague la deuda del 2025 y 2026, que es la parte más importante, la parte sustantiva de la deuda en este año y esperemos que así se dé”, aseveró recientemente.

Los representantes gremiales señalaron que las fallas de suministro no responden a un desabasto generalizado de una clave en específico, sino a cuellos de botella logísticos y administrativos acumulados en clínicas y centros de salud de diversas entidades del país.

Pese a la coyuntura, la industria mantiene expectativas en los procesos de compra a cargo de Birmex para ordenar las entregas del próximo bienio.

“Soy optimista de que sí cumplan los plazos y que se den los fallos en el mes de septiembre o principios de octubre”, puntualizó Juan de Villafranca, presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF).

Agregó que se trata de adeudos de medicamentos que se entregaron este año, el año pasado o hace dos años, por lo que urge se resulevan los pagos.

En contraparte, la postura gubernamental atribuye parte de las interrupciones en el abasto a los propios contratistas.

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, sostuvo recientemente que los faltantes también obedecen a proveedores que se adjudican contratos pero entregan un volumen menor de piezas al solicitado, concluye el reporte de la industria.

La nueva compra contempla el suministro de medicamentos durante 2027 y 2028 para instituciones como IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE . Birmex tiene a su cargo el procedimiento, cuyo fallo para una de las principales licitaciones está programado para este 25 de septiembre.

Cabe destacar que el pasado 25 de septiembre Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) adjudicó el 85 por ciento de las claves de medicamentos para la compra de 2027-2028, por lo que el reto serpa que los medicamentos se distribuyan en los hospitales del sector público .

(El Financiero)

Nueva dirección en Canifarma

Ayer, el Consejo de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos (CANIFARMA) anunció la designación unánime de Carlos Ramón Berzunza Sánchez como su nuevo director general a partir del 1 de octubre.

“Este proceso refleja la unidad y responsabilidad con la que la industria mira hacia el futuro. Carlos Berzunza encabezará una etapa orientada a fortalecer la representación, la gobernanza y la planeación estratégica de CANIFARMA”, señaló Guy Jean Savoir, presidente de la Cámara.

Guy Jean Savoir, presidente de la Cámara, destacó que la llegada de Berzunza responde a la necesidad de fortalecer la representación, el diálogo y la planeación estratégica del sector de medicamentos .

En el marco del relevo, el Consejo expresó en un comunicado de prensa su reconocimiento a Rafael Gual Cosío, quien se retira de la dirección general de la Canifarma tras casi dos décadas de liderazgo y articulación institucional con autoridades y actores clave del sector salud.

“A Rafael Gual Cosío le expresamos nuestra gratitud por el legado construido durante casi dos décadas. Su vocación de servicio deja una huella significativa en la Cámara y en la industria”, agregó Guy Jean Savoir.