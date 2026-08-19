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Tere Jiménez y Martí Batres suman esfuerzos para fortalecer la atención del ISSSTE en Aguascalientes

Tere Jiménez y Martí Batres revisaron acciones para fortalecer los servicios del ISSSTE y ampliar la cobertura médica para las familias de Aguascalientes.

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Tere Jiménez destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con el Gobierno de México.
Por Redacción

Con el objetivo de seguir mejorando los servicios de salud y ampliar la cobertura médica para las familias de Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama.

Durante el encuentro se abordaron acciones encaminadas a fortalecer la atención que brinda el ISSSTE en la entidad, así como las proyecciones relacionadas con ampliar la capacidad de servicio y ofrecer mayor cobertura a las y los derechohabientes en Aguascalientes.

Tere Jiménez destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con el Gobierno de México para impulsar proyectos que respondan al crecimiento de Aguascalientes y permitan mejorar la atención médica.

Finalmente, la gobernadora refrendó su disposición de seguir sumando esfuerzos con el ISSSTE y concretar proyectos que permitan ofrecer servicios médicos cada vez más completos y accesibles para las familias de Aguascalientes.

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