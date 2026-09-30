‘Rachel’ evoluciona a huracán y llegará hasta la categoría 3: Trayectoria ACTUALIZADA y estados afectados

El huracán 'Rachel' provoca lluvias torrenciales en las costas de Jalisco y Michoacán.

‘Rachel’ se intensificó de tormenta tropical a huracán, y el nuevo pronóstico indica que será más fuerte de lo esperado mientras provoca lluvias torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que ‘Rachel’ se convirtió en un huracán categoría 1 cerca de las 0:00 horas de este miércoles 30 de septiembre.

Más tarde, el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el centro del huracán ‘Rachel’ se ubica 365 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros y rachas de hasta 150 kilómetros por hora, con un desplazamiento de 19 kilómetros por hora.

¿Por qué el huracán ‘Rachel’ será más fuerte de lo previsto?

En la más reciente actualización de Conagua se informó que el huracán ‘Rachel’ alcanzará la categoría 3, contrario a anteriores pronósticos que lo dejaban en categoría 2 como máximo.

Autoridades estadounidenses informaron que es probable que se intensifique más en las próximas horas, y que el jueves 1 de octubre alcance su máxima potencia.

Además, las fuertes lluvias asociadas al ciclón ‘Rachel’, por las que suspendieron clases en Jalisco, podrían provocar “inundaciones potencialmente mortales y deslizamientos de tierra”, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes.

Su trayectoria también fue actualizada, y se espera que, a diferencia del huracán ‘Polo’, no impacte en tierra.

El huracán 'Rachel' desde imágenes satelitales del Centro Nacional de Huracanes de EU. (Centro Nacional de Huracanes)

Trayectoria ACTUALIZADA del huracán ‘Rachel’

Tras su evolución a huracán, las autoridades explicaron que la trayectoria de ‘Rachel’ será menos peligrosa que la del huracán ‘Polo’ que impactó en tierra, ya que se alejará de las costas a lo largo de la semana.

Actualmente, como huracán, está en su punto más cercano con las costas de México, y se espera que esta sea su trayectoria a lo largo de los próximos días: