Clima en CDMX y Cielo nublado y hasta 22°C para el viernes 2 de octubre

El clima en el Valle de México para este viernes 2 de octubre prevé cielo nublado y temperaturas frescas. La Ciudad de México alcanzará 22.3°C de máxima y 11.0°C de mínima, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperatura hará en CDMX y Edomex mañana?

Para la Ciudad de México, se esperan temperaturas de 11.0°C a 22.3°C. En Toluca, la capital del Estado de México, el clima será más fresco, con mínimas de 8.0°C y máximas de 18.3°C, siendo la zona más fría de la región.

Naucalpan de Juárez espera temperaturas de 11.0°C a 21.7°C. Ecatepec de Morelos registrará una mínima de 11.3°C y una máxima de 23.7°C, la más alta del día en el Valle de México.

¿Lloverá mañana en el Valle de México?

Para el viernes 2 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica cielo nublado en todo el Valle de México. No se espera una probabilidad alta de lluvia significativa para la Ciudad de México, Toluca, Naucalpan o Ecatepec.

El viento en la Ciudad de México alcanzará los 8 km/h. En Toluca, será más suave, con 4 km/h. Naucalpan también presentará vientos de 8 km/h, mientras que en Ecatepec soplarán a 9 km/h, sin afectar mayormente la condición de cielo nublado.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 2 de octubre : Máxima de 22°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

: Máxima de 22°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h. Sábado 3 de octubre : Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h. Domingo 4 de octubre: Máxima de 21°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia para el fin de semana en el Valle de México muestra temperaturas estables. El sábado habrá un ligero aumento en la máxima hasta 24°C, pero el domingo bajará a 21°C, con cielo nublado predominante en toda la región.

¿Qué recomendaciones seguir con el clima en CDMX y Edomex?

Ante las temperaturas frescas, especialmente por la mañana, se aconseja usar ropa abrigadora, sobre todo para quienes realizan actividades al aire libre. Aunque no haga calor intenso, es importante mantenerse hidratado durante el día.

Para evitar resfriados, se recomienda llevar un suéter o chamarra ligera al salir de casa. El cielo nublado significa menos exposición solar directa, pero siempre es bueno considerar un paraguas por si hay un cambio inesperado en las condiciones.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.