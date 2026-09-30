Asesinato de Jesús ‘N’ en CCH Sur: Aplazan audiencia de Lex Ashton hasta octubre

Alumnos del CCH Sur protestaron e hicieron homenajes a Jesús 'N', fallecido tras el presunto ataque de Lex Ashton 'N'.

Lex Ashton ‘N’, joven acusado por presuntamente atacar y causar la muerte de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur el año pasado, fue hospitalizado este miércoles tras un incidente en su audiencia.

Se esperaba que este día iniciara la audiencia intermedia, donde se presentarían las pruebas por parte del Ministerio Público y la defensa del joven, que alegará al respecto de estudios periciales y psicológicos.

Sin embargo, Lex Ashton fue llevado a un hospital antes de la audiencia.

El 22 de septiembre de 2025, el joven, con el rostro cubierto, entró al plantel y atacó con una navaja al alumno Jesús Israel ‘N’. Un trabajador de la institución intentó detener a Lex Ashton y resultó lesionado.

El día de los hechos, después de estos ataques, Lex Ashton ‘N’ subió a un edificio y se lanzó desde el tercer piso, lo que le causó fracturas en ambas piernas y un coágulo cerebral. Estuvo hospitalizado y fue detenido formalmente el 10 de octubre de 2025.

Jesús Israel ‘N’ falleció a causa de las heridas; sus restos fueron llevados días después al municipio de Perote, en Veracruz, de donde es originaria su familia.

Lex Ashton ‘N’ fue vinculado a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio por los hechos ocurridos en CCH Sur.

Durante la vinculación a proceso en octubre de 2025, el abogado del joven, David Retes, dijo que el tribunal omitió los dictámenes periciales que indicaban que Lex Ashton tuvo un brote psicótico al momento de los hechos. Las pruebas no fueron admitidas, dijo el defensor.

En entrevista con Telediario, el abogado David Retes informó este miércoles que la audiencia no se llevó a cabo hoy porque el joven fue trasladado a un hospital, pero apuntó que desconocía la causa, por lo que no sabía si tenía una cita programada, fue un chequeo de rutina o si fue llevado de emergencia.

La audiencia de Lex Ashton ‘N’ fue aplazada al 22 de octubre próximo.