El ‘Mayito Flaco’ cambió de nombre en EU: ¿Qué identidad usó el hijo de ‘El Mayo’ Zambada?

El hijo de ‘El Mayo’ Zambada cambió de nombre en Estados Unidos en 2001. El Departamento del Tesoro identifica la identidad que utilizó como Fernando Sicairos Aispuro. (Cuartoscuro/El Financiero).

La DEA actualizó la ficha de búsqueda de Ismael Zambada Sicairos ‘El Mayo Flaco’, presunto líder de Los Mayos, y señaló que su última localización había sido en la Ciudad de México. Pero uno de los datos que más llama la atención sobre el hijo de Ismael ‘El Mayo’ Zambada es que durante años utilizó una identidad distinta en Estados Unidos.

La dependencia estadounidense sostiene que el cambio buscaba ocultar sus vínculos familiares con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información difundida por el Departamento del Tesoro de Estados Uniddos, Zambada Sicairos realizó en 2001 un cambio de nombre en ese país para identificarse como Fernando Sicairos Aispuro.

Pese a ello, señala que Zambada Sicairos se mantuvo como una figura relevante dentro de las operaciones de la organización durante las siguientes dos décadas, bajo la tutela de su padre.

De acuerdo con el documento de la DEA, el ‘Mayito Flaco’ fue ubicado por última vez en la Ciudad de México, sin embargo, el dato no significa que Ismael Zambada Sicairos se encuentre actualmente en la capital del país.

La ficha señala únicamente la última ubicación conocida registrada por la agencia, que además difundió una fotografía y actualizó algunos de los datos físicos utilizados para identificarlo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó y sancionó al ‘Mayito Flaco’ y a otros 20 presuntos miembros del narco. (OFAC).

El Departamento del Tesoro identifica a Zambada Sicairos como ciudadano mexicano-estadounidense nacido en Anaheim, California, en 1982.

Tras la detención de su padre, la estructura de Los Mayos adquirió un papel central en la disputa que mantiene una de las facciones del Cártel de Sinaloa con Los Chapitos, grupo relacionado con los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.

El Departamento del Tesoro señala actualmente a Zambada Sicairos como líder de Los Mayos o La Mayiza y sostiene que mantiene el mando y control de esa facción.

Según la dependencia estadounidense, el ‘Mayito Flaco’ es señalado como responsable de dirigir actividades criminales atribuidas al grupo, entre ellas tráfico de drogas, homicidio, extorsión, corrupción y secuestro.

¿Por qué busca EU al ‘Mayito Flaco’?

Las autoridades estadounidenses mantienen una acusación contra Ismael Zambada Sicairos en el Distrito Sur de California relacionada con delitos de narcotráfico.

En julio de 2014, un gran jurado federal de esa jurisdicción lo acusó formalmente junto con otros integrantes de alto perfil del Cártel de Sinaloa por cargos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero.

El Departamento del Tesoro también señala que algunos familiares de Zambada Sicairos han sido llevados ante la justicia estadounidense.

En ese contexto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó y sancionó al ‘Mayito Flaco’ por considerar que actuó o aparentó actuar, directa o indirectamente, para el Cártel de Sinaloa o en su representación.