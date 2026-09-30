EU debilita al Tren de Aragua: Tesoro sanciona a red financiera ligada a la banda en México y Venezuela

La red estaría liderada por Aníbal Alexander Canelon Aguirre, alias ‘Prometeo’, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Estados Unidos impuso sanciones este miércoles 30 de septiembre a una supuesta red financiera vinculada a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, catalogada por la Administración de Donald Trump como grupo terrorista extranjero.

El Departamento del Tesoro estadounidense detalló en un comunicado que impuso sanciones financieras contra diez personas a las que acusa de estar involucradas en un esquema de fraude.

¿Cuál es el esquema de fraude sancionado por EU?

Según Washington, esta red, cuyos líderes se encuentran en Venezuela y México, utiliza software malicioso para obligar a cajeros automáticos en Estados Unidos a dispensar efectivo y utiliza los fondos obtenidos para blanquear dinero y transferirlo al Tren de Aragua.

La red estaría liderada por Aníbal Alexander Canelon Aguirre, alias ‘Prometeo’, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

El Tesoro también impuso sanciones a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias ‘Juancho’, un líder de alto rango del Tren de Aragua al que acusa de dirigir las operaciones del grupo en varios países de Suramérica.

¿Qué implican las sanciones de EU contra el Tren de Aragua?

Las sanciones del Tesoro implican el bloqueo de los activos y propiedades de los sancionados en Estados Unidos y prohíben realizar transacciones con estas personas.

El Tren de Aragua es una de las organizaciones criminales transnacionales que la Administración de Trump catalogó el año pasado como grupo terrorista por su implicación en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La lista suma 96 grupos extranjeros ya designados por el Departamento de Estado estadounidense, entre ellos figuran las bandas criminales Tren de Aragua, Cártel de los Soles, siete cárteles mexicanos, como el de Sinaloa, y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

En junio pasado, el líder histórico de este grupo, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, habría muerto durante una operación conjunta de fuerzas venezolanas y estadounidenses en el estado Bolívar, en Venezuela.