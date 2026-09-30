¿La ira de Thor? Fuerte rayo ‘estremece’ la CDMX durante fuertes lluvias de este miércoles

La CDMX está en alerta por tormenta eléctrica y fuertes lluvias.

Un rayo potente fue registrado en la Ciudad de México la tarde de este miércoles 30 de septiembre, y debido a la intensidad del estruendo que provocó, aplicaciones de alerta percibieron sus efectos como un microsismo.

De acuerdo con el sistema de alertas tempranas para fenómenos meteorológicos SASSLA, los hechos ocurrieron cerca de las 16:56 horas, cuando se registró el estruendo al poniente de la CDMX.

La aplicación SkyAlert interpretó el trueno como un microsismo, supuestamente detectado en Mixcoac, aunque no hay registro oficial sobre dónde ocurrió.

La aplicación detalló que dicho registro estaba sujeto a errores.

CDMX emite alerta por lluvias fuertes

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que todas las alcaldías están en alerta por fuertes lluvias para la tarde y noche de este miércoles 30 de septiembre.

Además, confirmó que se observa una tormenta eléctrica en el poniente, especialmente en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Este es el nivel de alertamiento por cada alcaldía:

Alerta Amarilla, con lluvias de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan.

Alerta Naranja, con lluvias de entre 30 y 49 milímetros y caída de granizo: Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Se espera que las lluvias fuertes en CDMX duren al menos hasta las 22:00 horas de este miércoles. Por ello, Protección Civil llamó a tomar precauciones, ya que es posible que se registren inundaciones a lo largo del día.

Autoridades de la CDMX llamaron a evitar caminar sobre calles con encharcamientos y a retirar objetos que se puedan caer con las lluvias y provocar un accidente.

Si sales a la calle a pie o en bici, es recomendable que lleves un impermeable o paraguas, a fin de evitar afectaciones a tu salud y posibles accidentes de tránsito.