Clima en CDMX y Edomex: Cielo nublado y máxima de 20°C para iniciar octubre

Así estará el clima para el primer día de octubre en la CDMX y Edomex.

El jueves 1 de octubre el Valle de México tendrá un clima fresco y mayormente nublado.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan cielos cubiertos en la mayor parte de la región, con una alta humedad que podría generar un ambiente más frío durante las primeras horas del día. Se recomienda tomar precauciones al salir.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana jueves?

En la Ciudad de México, las temperaturas estarán entre una mínima de 12.3°C y una máxima de 20.7°C. El viento soplará a 4 km/h y la humedad se mantendrá en 95%, con cielo cubierto durante toda la jornada. Se aconseja vestir con capas.

Para Toluca, en el Estado de México, el ambiente será más frío. Se esperan temperaturas que irán de una mínima de 10.3°C a una máxima de 17.7°C. En municipios como Toluca de Lerdo, el viento también será de 4 km/h y la humedad de 95%, con cielo cubierto.

¿Cómo estará el cielo y el viento en el Valle de México?

Naucalpan de Juárez, también en el Estado de México, tendrá un clima similar. Las temperaturas estarán entre 11.0°C y 19.0°C. La humedad alcanzará el 95% con un viento de 4 km/h, predominando un cielo cubierto. La visibilidad podría ser reducida en algunos momentos.

Por su parte, Ecatepec de Morelos presentará temperaturas un poco más elevadas, con una mínima de 14.3°C y una máxima de 23.3°C. El viento soplará a 5 km/h y la humedad será de 95%, con un cielo nublado. A pesar de las temperaturas más altas, el ambiente será fresco.

¿Cuál es el pronóstico extendido para el fin de semana en la zona?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 2 de octubre : Máxima de 21°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 21°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Sábado 3 de octubre : Máxima de 20°C, Mínima de 12°C, Cielo cubierto, viento de 4 km/h.

: Máxima de 20°C, Mínima de 12°C, Cielo cubierto, viento de 4 km/h. Domingo 4 de octubre: Máxima de 21°C, Mínima de 11°C, Cielo cubierto, viento de 4 km/h.

La tendencia para el fin de semana en el Valle de México indica que el cielo seguirá mayormente cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, especialmente por las mañanas y noches. Habrá pocas variaciones en las condiciones del viento, lo que ayudará a mantener un ambiente estable pero fresco.

¿Qué precauciones tomar ante el clima fresco en la región?

Se recomienda usar ropa abrigadora, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche. Es buena idea llevar un paraguas ligero, ya que el cielo cubierto puede traer algunas lluvias aisladas. Estar preparado para los cambios de temperatura ayudará a evitar resfriados comunes.

Mantenerse hidratado es importante, incluso si el clima es fresco. Evitar cambios bruscos de temperatura al pasar de espacios cerrados a la intemperie. Proteger a niños y adultos mayores de las bajas temperaturas es crucial para su bienestar general y evitar enfermedades respiratorias.

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