Matan a balazos a juez de paz en Morelos: Lo emboscaron hombres armados mientras circulaba por Mazatepec

Alejandro Emiliano Reyes, juez de Paz de Mazatepec, fue asesinado durante un ataque armado.

Alejandro Emiliano Reyes, juez de Paz de Mazatepec, Morelos, fue asesinado durante un ataque armado en la comunidad de Cuauchichinola la noche del martes 29 de septiembre. En la agresión, un inspector de la Policía Municipal que lo acompañaba resultó lesionado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:45 horas sobre la calle Miguel Hidalgo, donde las víctimas viajaban a bordo de un vehículo Ford blanco. Sujetos armados interceptaron la unidad y dispararon en repetidas ocasiones.

Alejandro Emiliano Reyes fue localizado dentro del automóvil con múltiples impactos de bala en el tórax y abdomen, heridas que le provocaron la muerte en el lugar.

El inspector de la Policía Municipal fue auxiliado por los servicios de emergencia y trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.

La Fiscalía Regional Sur Poniente informó que inició las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar el móvil. La dependencia también precisó que, contrario a las primeras versiones difundidas, las dos víctimas no son padre e hijo.

Personal del Ministerio Público, de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes en la zona. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos.

Los jueces de Paz forman parte de la estructura judicial y colaboran con los ayuntamientos en tareas relacionadas con la aplicación de normas de convivencia y la atención de faltas administrativas.

Entre sus funciones se encuentran calificar faltas administrativas, imponer sanciones, promover la mediación y conciliación en conflictos vecinales y vigilar el cumplimiento del Bando de Policía y Buen Gobierno.

Violencia contra funcionarios en Morelos

El asesinato de Alejandro Emiliano Reyes ocurre en un contexto de agresiones y amenazas contra funcionarios públicos y representantes del sistema de justicia en Morelos.

Desde 2025 se han registrado hechos violentos y amenazas contra integrantes del Poder Judicial estatal, entre ellos un ataque contra el domicilio de una magistrada y la aparición de mensajes intimidatorios dirigidos a otros funcionarios judiciales.

La situación se suma a un periodo de cambios dentro del sistema judicial morelense, marcado también por solicitudes de retiro y jubilación de trabajadores del sector.

La violencia también ha alcanzado directamente a funcionarios municipales. En julio de 2026, un grupo armado irrumpió en la Presidencia Municipal de Temoac y asesinó al entonces alcalde, Valentín Lavín Moreno.

A ello se suman investigaciones federales y estatales relacionadas con presuntos vínculos de funcionarios municipales con organizaciones delictivas. Estas indagatorias derivaron, a principios de este año, en las detenciones de los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, así como del exalcalde de Yecapixtla.